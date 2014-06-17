500 سينمائي فرنسي يطالبون بالإفراج عن مخرجة إيرانية

وقع 500 سينمائي فرنسي، من بينهم كوستا غافراس وبرتران تافرنييه ورئيس مهرجان "كان" جيل جاكوب، عريضة تطالب طهران بالإفراج عن السينمائية الإيرانية مهناز محمدي، في مبادرة أطلقتها الجمعية الفرنسية للمخرجين.

وأوقفت مخرجة الأفلام الوثائقية، مهناز محمدي، في السابع من يونيو بموجب حكم قضائي دانها بـ"التآمر ضد أمن الدولة" و"الدعاية ضد النظام"، وأودعت سجن ايوين شمال طهران.

وجاء في العريضة التي أطلقتها الجمعية الفرنسية: "ننظر ببالغ القلق إلى إدانة السينمائية الإيرانية مهناز محمدي وسجنها"، ودعت إلى التحرك للإفراج عنها.

ومهناز محمدي من مواليد العام 1975، وهي مخرجة وناشطة، حازت جوائز من مهرجانات دولية عدة، ولاسيما عن فيلمها "نساء دون ظل".