مراسلون بلا حدود: إيران مازالت أكبر سجن للصحافيين

قالت منظمة مراسلون بلا حدود، في بيان لها أمس الأربعاء، إنه رغم مرور عام على انتخاب حسن روحاني رئيساً لإيران إلا أنه لم يحصل هناك أي تقدم في مجال حرية الإعلام، ومازالت إيران تعتبر أكبر سجن للصحافيين.

وطالبت المنظمة السلطات الإيرانية بالإفراج عن 58 صحافياً ومدوّناً من السجون، ورفع الحظر عن الصحف ووسائل الإعلام التي تم توقيفها.

وذكر البيان أن معظم الصحافيين الذين يقبعون في السجون تم اعتقالهم عقب احتجاجات عام 2009 ومنهم شخصيات معروفة مثل: أحمد زيد آبادي، سراج الدين ميردامادي، وكيوان صميمي، وبهمن أحمدي أمويي، والصحافي الآذري سعيد متين بور، وغيرهم ممن حكم عليهم بالسجن ما بين 5 أعوام الى 20 عاماً.

وصنّفت المنظمة إيران في المرتبة 173 من بين 180 بلداً على مستوى العالم في مجال حرية الصحافة، وبذلك تكون إيران من بين الدول الخمس الأكثر قمعاً للصحافيين.

وقال رضا معیني، مسؤول قسم إيران في منظمة مراسلون بلا حدود، في اتصال مع "العربية نت": "لا يمكن ضمان حرية الصحافة في إيران، في ظل الاعتقال الممنهج للصحافيين، حيث شدّد القضاء الذي يهمين عليه المرشد الأعلى، قبضته على الصحافيين في الآونة الأخيرة".

وأضاف معيني: "خلال عام مضى تم استدعاء واستجواب 50 صحافياً، وازدادت ضغوط السلطات القضائية على الصحافيين، فضلاً عن الضغوط الاقتصادية والإدارية التي يتعرضون لها، وعلى الرئيس روحاني أن ينهي هذه الإجراءات غير القانونية الممارسة ضد الصحافيين".

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد طالبت روحاني بعد 100 يوم من تسلمه السلطة، باتخاذ إجراءات عملية، في سبيل حرية الإعلام وحماية الصحافيين والإعلاميين وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين منهم.

وكان روحاني قد وعد بفتح المجال أمام حرية الصحافة والإعلام في برنامجه الانتخابي، إلا أن ما حصل هو عكس ذلك، حيث تم إغلاق بعض الصحف التي تجرأت على طرح مواضيع حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام في بداية عهده.