تغييرات في هيكلية قيادات الحرس الثوري الإيراني

أعلن موقع الحرس الثوري الإيراني عن تغييرات مرتقبة في هيكلية قياداته، ما ينذر بوجود تغييرات كبيرة في تركيبة وأداء هذه القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية و الأمنية الإيرانية.

ووفقاً للموقع الإلكتروني التابع للحرس الثوري، فإن اللواء حسين سلامي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، صرّح أمس الأحد قائلاً إننا "نحتاج الى إعادة بناء إدارة الحرس الثوري بطاقات شبابية".

وأضاف سلامي أن هذه التغييرات تأتي استمراراً لخصوصية تركيبة الحرس الثوري في "النشاط الذهني، والتحرك الجسدي، والحيوية الشبابية"، على حد تعبيره.

ووفقاً لسلامي فإنه إلى جانب تعديل الهرم الإداري للحرس ستتم الاستفادة من نضوج وتجربة القيادات السابقة، مضيفاً أنه يجب فسح المجال للطاقات الشبابية وتدريبهم في الميادين العملية ليكتسبوا الخبرة في الساحات الصعبة.

ويرى محللون أن تصريحات سلامي تعتبر مؤشراً على حدوث تغييرات مرتقبة في هيكلية الحرس الثوري وأدائه، وذلك على ضوء المهام الموكلة إليه في مواجهة أية تحركات داخلية محتملة، أو تطور لعمليات الحرس الثوري في المناطق الساخنة خاصة في سوريا والعراق.

يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني تأسس خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980 – 1988) كقوى عسكرية تعتمد على المقاتلين المتطوعين وبنهج عقائدي ديني.

ولكن بعد انتهاء الحرب أصبح نشاط الحرس الثوري يتركز على الاقتصاد تحت غطاء مشروع إعادة الإعمار، وإنشاء قوة أمنية موازية، منذ عهد الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني.

وخلال السنوات الأخيرة دخل الحرس الثوري بقوة في الساحة السياسية الإيرانية، سواء من خلال النفوذ في مؤسسات الدولة والحكومة، أو من خلال إنشاء الأحزاب والمؤسسات الإعلامية التابعة له.

وتسرّب فيديو مؤخراً عن اجتماع قيادات الحرس الثوري عقب احتجاجات عام 2009 أثبت فيه صحة الادعاءات التي تقول إن الحرس وميليشيات الباسيج الشعبية التابعة له قاموا بقمع انتفاضة الحركة الخضراء بقيادة مير حسين موسوي ومهدي كروبي عام 2009، حيث قام الحرس الثوري بتزوير الانتخابات الرئاسية والتلاعب بالأصوات لصالح مرشحه المفضل محمود أحمدي نجاد.