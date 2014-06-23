طهران تعتقل 3 إيرانيين غنوا لمنتخبهم بالمونديال

تزامناً مع احتفالات الجمهور الإيراني بأداء منتخب بلادهم أمام الأرجنتين ضمن مباريات كأس العالم، اعتقلت الشرطة الإيرانية في مدينة شاهرود 3 موسيقيين بعد أن شاركوا في تصوير فيديو كليب لتشجيع فريقهم المشارك في نهائيات مونديال البرازيل 2014.

وقال العقيد رحمت الله طاهري، رئيس شرطة مدينة شاهرود وسط إيران في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا)، إن الشرطة اعتقلت 2 من فرقة موسيقية تطلق على نفسها "کروه عجم" (فرقة عجم) بعد أن شاركوا في تصوير فيديو كليب بثته قنوات ناطقة بالفارسية في الخارج، إضافة إلى اعتقال مخرج الأغنية، حسب ما جاء في الوكالة الإيرانية اليوم الاثنين.

وأضاف رئيس الشرطة الإيراني أن اثنين من المعتقلين اعترفا بدورهما في تسجيل الأغنية التي يعتبرها القضاء في إيران ترويجا للثقافة الغربية ومعارضة لتعاليم الثورة الإسلامية الإيرانية.

ويقول العقيد طاهري نقلا عن المعتقلين الثلاثة إن القنوات الخارجية التي قامت ببث أغنية "غول إیران" للفرقة الموسيقة "كروه عجم" قامت بالتلاعب والتحريف في أجزاء من الأغنية دون علمهم.

وتظهر في الأغنية التي تم تصويرها في أكثر من عشرين مدينة في العالم من بينها شاهرود، شباب وشابات يغنون ويرقصون لتشجيع منتخب إيران ويطالبونه بإحراز الأهداف في المونديال البرازيلي.

وسبق أن اعتقلت الشرطة الإيرانية 6 إيرانيين لاشتراكهم في تصوير فيديو يؤدون فيه أغنية "Happy" لمطرب البوب الأميركي فاريل وليامز، بتهمة "خدش الحياء العام"، لكن أفرجت عنهم بعد أن أثار اعتقالهم موجة من الانتقادات في العالم.

ويعتبر المتشددون الإيرانيون أن هذا النوع من التسجيلات الغنائية يجسد انحرافاً عن قيم الثورة الإسلامية، خصوصاً لدى الشباب لصالح الأسلوب الغربي.