7 قتلى في اشتباكات بين الحرس الثوري الإيراني وأكراد

سقط سبعة قتلى خلال اشتباكات مسلحة وقعت بين قوات الحرس الثوري الإيراني ومتمردين أكراد من حزب العمال الكردستاني (ب ك ك) على الحدود الإيرانية-العراقية، في منطقة كامياران التابعة لمحافظة كردستان الإيرانية.

ووفقا لوكالة کُردبا الإخبارية، فإن "الاشتباكات المسلحة وقعت في أطراف قرى كامياران، صباح يوم أمس الاثنين، في سلسلة جبال شاهو، وسقط خلالها 5 من عناصر الحرس الثوري".

وأضافت الوكالة أنه "خلال اشتباكات أخرى وإطلاق نار من قبل مخفر للحرس الثوري في قرية "لون سادات"، قتل 2 من عناصر حزب العمال الكردستاني برصاص الحرس الثوري الذي استمر بإطلاق النار العشوائي صوب سلسلة جبال شاهو منذ الأمس الاثنين، ولغاية صباح هذا اليوم الثلاثاء".

ولم تتبن أي من المجموعات الكردية العملية الأخيرة التي سقط فيها سبعة قتلى من الجانبين لحد الآن.

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الحرس الثوري الإيراني، كبّد منظمة بيجاك الكردية خسائر بشرية كبيرة، بمناطق سردشت وبيرانشهر وأشنوية الحدودية مع العراق، دون الإشارة إلى عدد القتلى والجرحى.

ويعتبر حزب الحياة الحرة في كردستان ايران "بيجاك" فرع من فروع حزب العمال الكردستاني الذي يتزعمه عبدالله أوجلان.

وكان بيجاك، الذي يتخذ من الجبال الوعرة على الحدود الإيرانية العراقية مقرا له، قد خاض اشتباكات مسلحة أخرى مع قوات الحرس الثوري قبل حوالي أسبوعين، في منطقة أرومية شرق إيران.