حكم صربي لمشجعين إيرانيين أمطروه بالشتائم: تباً لكم

انهال المستخدمون الإيرانيون على شبكات التواصل الاجتماعي، بالشتائم والسباب ضد الحكم الصربي "ميلوراد مازيتش" الذي أدار المباراة التي خسرها الفريق الإيراني أمام الأرجنتين بهدف نظيف يوم السبت الماضي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة لمونديال البرازيل.

واتهم المشجعون الإيرانيون الحكم، بالتحيز للأرجنتين، والتسبب بخسارة منتخبهم الوطني، جراء عدم احتسابه ضربة جزاء كادت أن تؤدي بفوز المنتخب الإيراني على حد تعبيرهم.

ويبدو أن الحكم لم يتحمل الكم الهائل من الشتائم التي وجهت إليه على صفحته في موقع فيسبوك من قبل الجمهور الإيراني، بحسب ما نقلت وكالة مهر الإيرانية، فرد عليهم بتعليق قصير قائلاً: تبا لكم جميعا!.

هذا واعتبرت العديد من الصحف الإيرانية بأن هناك مؤامرة حيكت ضد المنتخب الإيراني، ونفذها فيه الحكم الصربي ميلوراد مازيتش.

وكان اتحاد كرة القدم الإيراني قد قدم شكوى رسمية، يوم الاثنين الماضي، للفيفا، ضد الحكم الصربي "حول عدم احتسابه ضربة جزاء نتيجة خطأ واضح من بابلو زاباليتا ضد اشكان ديجاغاه عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين سلبيا حسب الشكوى.

وكان النجم ليونيل ميسي قد سجل هدفا قاتلاً ضد المنتخب الإيراني، في الوقت بدل الضائع من المباراة مما قلص فرص صع ود المنتخب الإيراني للمرحلة القادمة، حيث عليه أن يسجل فوزا على البوسنة والهرسك، اليوم الأربعاء من أجل الصعود لدور الـ16 للبطولة.

يذكر أن آلاف المشجعين في إيران من أبناء الشعوب غير الفارسية، امتنعوا عن تشجيع المنتخب الإيراني، بل شجعوا منافسيه، بسبب اتخاذه شعار "فخر فارس" كشعار رسمي خلال هذه الدورة من المونديال، مما جعل هذه الجماهير تتذمر وتتهم القائمين المسؤولين الرياضيين بالعنصرية، وعدم تمثيل المنتخب لكافة الإيرانيين بسبب حصر المنتخب بالشعب الفارسي الذي هو أحد الشعوب الإيرانية ولا يشكل سوى حوالي 40% من المواطنين.

