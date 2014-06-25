مقتل ثلاثة من الشرطة في إيران.. وطهران تتهم الأكراد

أعلن مسؤول أمني في إيران اليوم الأربعاء عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة على يد مسلحين مجهولين في مدينة ثلاث باباجاني التابعة لمحافظة كرمانشاه ذات الغالبية الكردية غرب البلاد.

وبناء على ما ورد في الوكالات الإيرانية، فإنّ مسلحين هاجموا ليلة البارحة، دورية تابعة للشرطة في مدينة ثلاث باباجاني الكردية غرب إيران، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة، بينهم قائد مخفر المدينة.

وقالت وكالة أنباء "ايسنا" الإيرانية القريبة من الحكومة، نقلا عن الأمين العالم للشؤون السياسية والأمنية في محافظة كرمانشاه شهريار حيدري أن القتلى الثلاث هم رئيس مخفر مدينة ثلاث باباجاني ومساعده وجندي كان يرافقهما في الدورية.

واتهم حيدري المعارضة المسلحة الكردية، وأضاف أنّ كيفية الهجوم على دورية الشرطة يشير إلى تورط بقايا عناصر مجموعة بيجاك الكردية في المنطقة، على حد قوله.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب تزايد العمليات الهجومية في المناطق الكردية، حيث شهدت المحافظات الكردية الكثير من الهجمات المماثلة، كان آخرها هجوما أسفر عن سبعة قتلى من الحرس الثوري الإيراني في منطقة كامياران التابعة لمحافظة سنندج الكردية يوم الاثنين الماضي.

كما خاض بيجاك، الذي يتخذ من الجبال الوعرة على الحدود الإيرانية العراقية مقرا له، اشتباكات مسلحة أخرى مع قوات الحرس الثوري قبل حوالي أسبوعين، في منطقة أرومية شرق إيران.

وتقول بيجاك الجناح الإيراني لحزب العمال الكردستاني بقيادة أوجالان إنها تناضل من أجل الدفاع عن حقوق الأكراد في إيران للحصول على الحكم الذاتي للمناطق الكردية غرب البلاد.