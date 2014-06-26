بالفیديو.. مشجعو منتخب إيران يعبرون عن حبهم لإسرائيل

التقى مراسل القناة الإسرائيلية الثانية ببعض مشجعي المنتخب الإيراني في البرازيل، الذين أدوا ترحيبهم به، إذ قبّل أحدهم المراسل، مؤكداً أن إسرائيل دولة جيدة وهو يحب إسرائيل.

بينما رد مشجع آخر على سؤال المراسل حول عدم وجود إسرائيل في المونديال قائلا: "إنهم سيكونون في المونديال القادم".

وكان المنتخب الإیرانی قد أنهى مبارياته الثلاث في مجموعته التي ضمت الأرجنتين، إضافة إلى نيجيريا والبوسنة والهرسك، جامعاً نقطة واحدة إثر تعادله مع ممثل إفريقيا في المونديال.

وحل الفريق الإيراني أخيراً في المجموعة السادسة، وهذا ما عرضه لانتقادات حادة من قبل الجماهير والصحافة الإيرانية التي كانت تأمل في الانتقال إلى المرحلة الثانية، لاسيما بعد الظهور المميز لمنتخت بلادهم أمام الفريق الأرجنيتني وتعادلهم مع نيجيريا.