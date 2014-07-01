إيران: مستعدون لتقديم السلاح إذا لزم الأمر في العراق

قال حسين أمير عبداللهيان، نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن طهران لا تعتزم إرسال قوات إلى العراق، لكن قد تزود بغداد بأسلحة إذا طلب منها ذلك في إطار "محاربة الإرهاب".

وأضاف خلال زيارة لموسكو أن الأحداث في العراق تسير وفقاً لخطة وضعتها الولايات المتحدة لتحويل البلاد إلى "أوكرانيا ثانية".

وأكد عبداللهيان في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، أن طهران لا تخطط لإرسال جنودها إلى العراق لدعم القوات الحكومية في حربها ضد الإسلاميين المتشددين.

وقال عبر مترجم: "ليس لدينا أي جنود أو قوات مسلحة على الأراضي العراقية حالياً ولا نخطط لإرسال جنود إلى العراق".

وأضاف: "لم يطلب منا العراق أي أسلحة، ولكن إذا فعل فحينها وفي إطار القانون والأنظمة الدوليين ووفقاً للاتفاقات الثنائية (بين البلدين) سنزود العراق بالأسلحة التي يحتاجها لشن حرب ناجعة على الإرهاب".

واتهم عبداللهيان الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة في العراق على الرغم من معارضة كل من واشنطن وطهران الهجوم الذي يشنه المقاتلون المتشددون.

وقال: "من الواضح أن ما حدث في العراق مؤخراً هو نتيجة لتدخل خارجي وخطة وضعتها الولايات المتحدة الأميركية. يريد الأميركيون أوكرانيا ثانية في العراق"، في إشارة إلى الصراع المستمر منذ أسابيع بين القوات الحكومية في أوكرانيا، والمقاتلون الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق البلاد.

وأضاف "نحن نعارض بقوة تقسيم العراق".