كيري: الوقت بات ضيقا للتوصل إلى اتفاق حول نووي إيران

حذر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم الثلاثاء، من أن "الوقت بات ضيقا" للتوصل إلى اتفاق بين دول مجموعة 5+1 وإيران حول برنامج طهران النووي، وذلك عشية موعد استئناف المفاوضات.

ويتوقع أن تستأنف المباحثات في فيينا، غداً الأربعاء، بين ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا من جهة، وإيران من جهة أخرى، للتوصل إلى اتفاق نهائي للملف النووي قبل 20 يوليو.

وفي مقال في صحيفة "واشنطن بوست"، دعا كيري إيران لأن تثبت للعالم بأن برنامجها النووي لأغراض سلمية، وتعمل لسد "الثغرات المهمة" في المفاوضات.

وكتب كيري: "عملنا بشكل وثيق مع إيران لإيجاد سبيل يسمح للبرنامج النووي بأن يكون مطابقا مع مطالب الأهداف السلمية والمدنية". وأضاف: "لكن لاتزال هناك خلافات بين نوايا إيران المعلنة حول برنامجها النووي ومضمونة حتى الآن".

ومنذ ستة أشهر، ترمي المفاوضات المكثفة بين مجموعة 5+1 وإيران إلى اتفاق يضمن للدول الكبرى بألا تسعى طهران لامتلاك القنبلة الذرية مقابل رفع العقوبات الدولية التي تحرم إيران من مليارات الدولارات من الإيرادات النفطية.

ومنذ يناير، علقت طهران قسما من أنشطتها الحساسة لقاء رفع جزئي للعقوبات وفقا لاتفاق مرحلي وقع في جنيف في نوفمبر 2013. ويفترض أن تفضي المباحثات الحالية إلى اتفاق قبل 20 يوليو حتى وإن كان من المحتمل تمديدها ستة أشهر.

وفي هذا السياق، قال كيري: "سيعمل مفاوضونا بشكل مستمر في فيينا من الآن وحتى 20 من الجاري"، مضيفاً: "إن الوقت بات ضيقا".

وتابع: "يمكن ممارسة ضغوط للحصول على تمديد، لكن أي تمديد لن يكون ممكنا إلا إذا اتفقت عليه كافة الأطراف. لن تقبل الولايات المتحدة وشركاؤها بأي تمديد إذا كان الهدف منه المماطلة".