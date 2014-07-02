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خبراء: مقاتلات المالكي إيرانية وليست روسية

المصدر: دبي- سعود الزاهد
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حلّل خبراء في مجال الطيران صورا وفيديوهات لمقاتلات عراقية تظهر بجلاء محو علم بلد المصدر، أي إيران، في حين كان العراق أكد في شريط فيديو بثته وزارة الدفاع، إنه إشترى الطائرات من روسيا.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت يوم الاثنين عن بدء تحليق طائرات "سوخوي" في سماء بغداد، وذلك بعدما أعلنت قبل ثلاثة أيام عن وصول خمس مقاتلات روسية من نوع "سوخوي" لتعزيز القدرة القتالية لقوات المالكي دون الإشارة إلى استلام طائرات من نفس الطراز من إيران.

طائرات مقاتلات سوخوي إيرانية إيران عراقية عراق روسية روسيا طائرات مقاتلات سوخوي إيرانية إيران عراقية عراق روسية روسيا

ويشار إلى أن طائرات "سوخوي SU-25 " مضى عليها ثلاثون عاماً في الخدمة العسكرية، وكانت جزءاً من سلاح الجو العراقي خلال نظام صدام حسين.

وقد سلمت قبل يومين لبغداد في إطار تجسيد صفقة عسكرية روسية مع العراق.

طائرات مقاتلات سوخوي إيرانية إيران عراقية عراق روسية روسيا طائرات مقاتلات سوخوي إيرانية إيران عراقية عراق روسية روسيا

ويؤكد الجيش العراقي استخدامه لهذه الطائرات المقاتلة، وهي من طراز سوخوي 25 ضد معارضي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

ويذكر أن الحكومة الإيرانية تنفي إرسال قوات أو أسلحة إلى العراق لدعم حليفها المالكي إلا أن مصادر إيرانية عدة تؤكد تواجد قوات برية وجوية إيرانية في العراق.

طائرات مقاتلات سوخوي إيرانية إيران عراقية عراق روسية روسيا طائرات مقاتلات سوخوي إيرانية إيران عراقية عراق روسية روسيا

وفي الأيام القليلة الماضية نشرت صور غامضة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، وهو في العراق، كما ذاعت أنباء عن مقتل عنصر من القوات الخاصة الإيرانية في المعارك الدائرة على أرض الرافدين.

طائرات مقاتلات سوخوي إيرانية إيران عراقية عراق روسية روسيا طائرات مقاتلات سوخوي إيرانية إيران عراقية عراق روسية روسيا

وحلّل موقع "The Aviationist" للصحافي الحالي والطيار السابق في القوات الجوية الإيطالية "David Cenciotti" صورا وفيديوهات لمقاتلات تستخدمها القوات الحكومية العراقية في الحرب، مؤكدا أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني.

طائرات مقاتلات سوخوي إيرانية إيران عراقية عراق روسية روسيا طائرات مقاتلات سوخوي إيرانية إيران عراقية عراق روسية روسيا

والمقاتلات من طراز "سوخوي25" روسية الصنع، وبث الجيش الحكومي العراقي فيديو للمقاتلات التي تتواجد الآن في العراق، ولم يذكر الجهة التي زودت جيش المالكي بها، إلا أن كافة القرائن تؤكد أنها إيرانية.

طائرات مقاتلات سوخوي إيرانية إيران عراقية عراق روسية روسيا طائرات مقاتلات سوخوي إيرانية إيران عراقية عراق روسية روسيا

ويعتقد مراقبون أن هذه الطائرات هي نفسها التي كان قد سلمها العراق في فترة صدام حسين، إلى طهران، خوفا من تعرضها للقصف الأمريكي في حرب الخليج الثانية، وامتنعت إيران عن إعادتها إلى بغداد، على أساس تعويضات عن حرب الثماني سنوات.

كلمات دالّة

#سوخوي, #طائرات, #سلاح الجو, #إيران, #العراق, #روسيا, #المالكي

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