بدء الجولة الأخيرة من مفاوضات النووي الإيراني

أعلنت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف على توتير أن الجولة الأخيرة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني بدأت صباح الخميس في فيينا.



وتهدف المحادثات "الماراتونية" التي يمكن أن تستمر حتى 20 يوليو، للتوصل إلى اتفاق يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج الإيراني وذلك بعد عشر سنوات من التوتر.



وكان مراسل العربية قد أشار في وقت سابق إلى أن عدد أجهزة إيران للطرد المركزي العائق الأكبر أمام المفاوضات.



يذكر أنه سبق أن التقت دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) وإيران خمس مرات في فيينا سعيا للتوصل الى اتفاق بحلول 20 يوليو موعد انتهاء اتفاق مرحلي تم التوصل إليه في نوفمبر في جنيف.



غير أن الخلافات في وجهات النظر لا تزال كبيرة إذ تطالب الدول الست الكبرى طهران بالحد بشكل كبير من انشطتها النووية بحيث يصبح من المستحيل عليها حيازة سلاح نووي، وهو ما تنفي ايران باستمرار سعيها اليه.

