ايران: أميركا زادت العقوبات ونحن زدنا التخصيب

نشر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مقطع فيديو له، على موقع يوتيوب باللغة الإنجليزية، يتعلق بجولة المفاوضات النووية الأخيرة، نشرته وسائل الإعلام الإيرانية بشكل واسع.

ويوجه ظريف في هذا الفيديو رسالة من أمام مبنى وزراة الخارجية الإيرانية في طهران، قُبيل مغادرته للجولة الإخيرة للمفاوضات، عنوانها "رسالة إيران، بإمكاننا أن نصنع التاريخ".

وتحدث ظريف في هذا المقطع، عن أن هناك فرصة إستثنائية من أجل إنهاء الأزمات غير الضرورية حول البرنامج النووي، وعدم إقحام القضايا الخلافية الأخرى كأزمة العراق في المفاوضات.

وأضاف ظريف، "بأن إيران كادت أن تتوصل إلى حل لبرنامجها النووي عام 2005، لكن إدارة الرئيس جورج بوش، أفشلت ذلك من خلال الإصرار على وقف تخصيب اليورانيوم، ولجأت الولايات المتحدة الى فرض عقوبات لمدة 8 سنوات، كان نتيجتها زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% من جانب إيران".

وأكد ظريف في حديثه قائلا: "مازالت لدينا الفرصة لننهي الأسطورة التي تقول بأن إيران تريد صنع قنبلة نووية، إنّ حكومتي ملتزمة بإنها هذه الأزمة لغاية 20 يوليو الحالي، أتمنى أن يلتزم نظرائي بذلك أيضا".

وتهدف المحادثات المطولة التي ستستمر حتى 20 يوليو، للتوصل إلى اتفاق يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج الإيراني وذلك بعد عشر سنوات من التوتر والخلافات.

يذكر أن مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا)، وإيران عقدوا خمس لقاءات في فيينا سعيا للتوصل الى اتفاق بحلول 20 يوليو.

ومازالت الخلافات مستمرة حول عدد أجهز الطرد المركزي، وطبيعة أنشطة طهران النووية، حيث تشكل عقبات أمام التوصل إلى إتفاق شامل.

وفي هذا السياق، أعلنت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف، على تويتر، بأن الجولة الأخيرة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني بدأت صباح الخميس في فيينا.

ووصف المتحدث الرسمي باسم مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسات الخارجية والأمنية كاثرين آشتون ورئيسة وفد مجموعة الدول الغربية 1+5 مايكل مان، المفاوضات النووية الإيرانية الغربية الجارية بـ"أنها جادة للغاية".

وأوضح مان، في مؤتمر صحفي، أنه تم الاتفاق خلال جلسة المفاوضات الافتتاحية على خطة عمل الجولة الحالية بموافقة رؤساء الوفود، لافتا إلى "أنهم أعربوا عن تقديرهم لجهود آشتون في هذا الشأن"، وأشار إلى طلب آشتون من الوفود الغربية المشاركة إجراء مفاوضات ثنائية جادة مع الوفد الإيراني مع التركيز على قضايا وجوانب محددة".