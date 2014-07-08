إيران تريد 190 ألف جهاز تخصيب.. وأميركا تطرح 10 آلاف

أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن بلاده ستحتاج في نهاية المطاف إلى 190 ألف آلة للطرد المركزي فيما تسعى الولايات المتحدة إلى حد هذا العدد بـ10 آلاف فقط، حسب ما نقلت وسائل الإعلام الثلاثاء.

وآلات الطرد المركزي هي الأجهزة المستخدمة لتخصيب اليورانيوم. وتأتي تصريحات خامنئي فيما يسعى المفاوضون الإيرانيون في فيينا إلى اتفاق مع الدول الكبرى في هذا الملف.

وصرح خامنئي الذي يملك القرار النهائي في الملف النووي "هدفهم (الولايات المتحدة) هو أن نقبل قدرة توازي 10 آلاف وحدة عمل فاصلة، ما يوازي 10 آلاف آلة طرد من الطراز القديم التي نملكها أصلا"، بحسب موقعه على الإنترنت.

وتابع في كلمة أمام مسؤولي البلاد "لكن مسؤولينا يقولون إننا نحتاج الى 190 ألف آلة طرد. ربما ليس اليوم، لكن بعد عامين أو خمسة، هذه هي حاجة البلاد في نهاية المطاف".

وأضاف "ينبغي تلبية هذه الحاجة".

وتابع بخصوص المفاوضات فإن الدول الكبرى "تريدنا أن نقبل بقدرة 10 آلاف وحدة عمل فاصلة لكنهم بدأوا باقتراح 500 او 1000 وحدة".

وأفادت وسائل الإعلام الأميركية أن الولايات المتحدة قد تقبل بما بين ألفين وأربعة آلاف آلة طرد مركزي. وأكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في 10 حزيران/يونيو الفائت أنه قد يجاز لإيران حيازة "بضع مئات من آلات الطرد" فيما يطالب الإيرانيون "بمئات آلاف آلات الطرد".

وتشكل قدرة التخصيب لدى ايران احد نقاط الخلاف الرئيسية بين ايران ومفاوضي مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين والمانيا).

وتتهم الولايات المتحدة واسرائيل طهران بالسعي الى صنع سلاح ذري تحت غطاء برنامجها لتخصيب اليورانيوم، الامر الذي لطالما نفته طهران.

وتسعى ايران الى الاحتفاظ ببرنامج تخصيب لليورانيوم على مستوى صناعي من أجل إنتاج الوقود الكافي للمحطات النووية التي تعمل عليها.

وانطلقت المفاوضات النهائية حول البرنامج النووي لطهران الخميس في فيينا، في محادثات ماراتونية تاريخية قد تتواصل حتى 20 تموز/يوليو. وترمي هذه المفاوضات الى التوصل الى اتفاق نهائي يضمن الطابع المدني للبرنامج النووي الإيراني بعد توتر دولي بخصوصه منذ عشر سنوات.

ويفترض أن يضمن الاتفاق احترام إيران قواعد منع الانتشار النووي والإحجام عن صنع قنبلة نووية. في المقابل يجري رفع العقوبات الدولية التي تحرم البلاد أسبوعيا من مليارات الدولارات من عائدات النفط.