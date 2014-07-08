جدل في المدارس الإيرانية بسبب التحرش الجنسي

بعثت منظمة الدفاع عن حقوق الأطفال في إيران رسالة مفتوحة إلى الرئيس، حسن روحاني، في أعقاب ما تردد من أنباء حول التحرش الجنسي الذي تعرض له الطلاب في مدرستين بطهران.

ونشرت وكالة العمال الإيرانية "إيلنا"، الثلاثاء، الرسالة التي حذرت روحاني من إخفاء الأضرار الاجتماعية، وطالبته بالعمل على تثقيف المعلمين والوقاية من الشذوذ، حسب تعبير المنظمة الإيرانية.

وانتقدت منظمة الدفاع عن حقوق الأطفال الإيرانية بشدة التصريح الذي أدلى به مساعد وزير التربية والتعليم، حميد رضا كفاش، الذي هون مما تعرض له الطلاب في المدرستين، بقوله عن مساعد المدير المتهم بالاغتصاب: "إنه إنسان، وكل إنسان حتى لو كان نبياً یخطئ. كما يحدث هذا في البلاد الغربية خمس مرات يوميا دون أن يسمحوا بالاطلاع عن هذه القضايا".

وکانت وكالة "مهر"، قد نشرت تقريرا في يونيو الماضي، عن اعتقال مساعد مدير مدرسة في غرب طهران بتهمة التحرش الجنسي ضد الطلاب، تبعته أخبار نشرتها الصحف الإيرانية عن تحرش مشابه وقع في مدرسة أخرى.

وفي العاشر من يونيو الماضي، كشفت صحيفة "شهروند"، أن التحقيقات التي أجرتها إدارة التربية والتعليم غرب طهران تشير إلى أن مساعد المدير قام باغتصاب ستة من طلاب المدرسة وليس طالبا واحدا.

وكشفت وسائل الإعلام الإيرانية عن تلك الجرائم بعد أن تجمع عدد كبير من أهالي الطلاب أمام إدارة التربية والتعليم في طهران، مطالبين بإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وقال والد أحد ضحايا الاغتصاب: انتبه لهذه الجريمة، بعد أن رأى بقعة دم على ملابس ابنه، إضافة إلى التغيير الذي حصل في سلوكياته اليومية.