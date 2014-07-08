خامنئي: أميركا وإسرائيل تلعبان لعبة "الطيب والشرير"

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، الاثنين، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تلعبان لعبة "الشرطي الطيب والشرطي الشرير" لترهيب بلاده لحملها على تقديم تنازلات في النزاع النووي مع الغرب.

وأبلغ خامنئي جمعاً من كبار رجال الدولة في حفل إفطار رمضاني "أنهما يجعلان الأمر يبدو وكأن إسرائيل تريد أن تهاجم لكن أميركا تمنعها: خدعة الشرطي الطيب والشرطي الشرير".

وأضاف: "لكنني أقول بصوت عال: السبب في أنهما لا يهاجمان هو أن ذلك باهظ التكلفة. العدو ليس لديه خيار آخر تحت تصرفه غير توجيه تهديدات وفرض عقوبات".

وهددت إسرائيل مراراً بمهاجمة مواقع نووية إيرانية وتتخذ موقفاً متشككاً من المسعى الدبلوماسي الحالي للحلفاء الغربيين لاقناع إيران بكبح برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ سنوات.

وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي وتقول إن أسلحة إسرائيل النووية المفترضة هي التهديد الحقيقي للسلام.

وفي دعم للرئيس حسن روحاني الذي يواجه اتهامات في الداخل باتخاذ موقف ضعيف تجاه الغرب قال خامنئي: "يجب على الجميع أن يعلموا أنني أدعم حكومته واستخدم كل في سلطتي لمساعدتها. لدى ثقة في وفدنا التفاوضي وأنا متأكد أنهم لن يفرطوا في حقوق هذه الأمة".

