إيران تدعو دول الغرب إلى تجنب كارثة إنسانية في غزة

دعت إيران الأربعاء، الغربيين إلى منع وقوع "كارثة إنسانية" في قطاع غزة، حيث تشن إسرائيل سلسلة غارات جوية ردا على إطلاق صواريخ على أراضيها.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، في لقاء مع الصحافيين: "نشهد تصعيدا في العدوان الهمجي للصهاينة في الأيام الأخيرة على الشعب الفلسطيني البريء والأعزل".

وقتل 29 فلسطينيا على الأقل منذ بدء عملية "الجرف الصامد" ليل الاثنين الثلاثاء. وشن الجيش الإسرائيلي 430 غارة جوية استهدفت 120 موقعا لإطلاق الصواريخ وعشرة مراكز قيادة لحركة حماس.

وصرحت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي أن بين الأهداف الأخرى للغارات منزلين "لقائدين عسكريين لحماس" و"مكاتب لوزارة الداخلية والأمن الوطني لحماس".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية، إن إيران تدعو الدول الغربية والداعمة (لإسرائيل) الى اتخاذ موقف حازم لمنع كارثة إنسانية ووقف الهجمات.

وتساءلت أفخم عن الذريعة غير الواقعية لخطف ثلاثة مستوطنين صهاينة.

واندلعت دوامة العنف الجديدة هذه بعد فقدان ثلاثة إسرائيليين طلاب مدرسة تلمودية في الضفة الغربية في 12 يونيو، ثم العثور على جثثهم. وتلا ذلك قتل فلسطيني حرقا الأسبوع الماضي.