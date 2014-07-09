رفسنجاني: مستعدون للتعاون مع واشنطن بالملف العراقي

أكد الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني الأربعاء استعداد إيران للتعاون مع الولايات المتحدة في ملف العراق حيث يخوض النظام مواجهة مع تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي سيطر على مناطق كبيرة في هذا البلد.

وقال رفسنجاني في حديث لصحيفة اساهي شيمبون الواسعة الانتشار "نشارك الولايات المتحدة المشاكل نفسها (بشأن العراق) ولا توجد عقبة أمام تعاوننا سنتعاون إذا اقتضى الأمر".

وأضاف "إذا اتخذت الولايات المتحدة قراراً بشأن العراق وإذا كانوا في حاجة إلى تعاوننا فإننا سنتفاوض" بشأن هذا التعاون، مشيراً الى مجالات ممكنة مثل "تقاسم المعلومات والخبرات والدعم المتبادل في مجال التمويل والتكنولوجيا".

وشدد الرئيس الأسبق على أن البلدين "يتقاسمان" وجهات النظر بشأن الوضع في العراق رغم "وجود بعض الخلافات السياسية" بين طهران وواشنطن بشأن الوضع في سوريا.

في منتصف حزيران/يونيو الماضي جرت "مباحثات قصيرة" بشأن الأزمة العراقية بين الأميركيين والإيرانيين في فيينا على هامش المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف معلقة إن "المستقبل سيظهر ما إذا كنا نريد مواصلة التحدث مع إيران بشأن العراق".

وشدد البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) آنذاك على عدم وجود أي فكرة لتنسيق محتمل بشأن تحركات عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي الفترة نفسها تقريبا اشترطت إيران لأي تعاون مع واشنطن في الملف العراقي نجاح المباحثات الجارية بشأن الملف النووي الإيراني.

