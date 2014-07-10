أميركا: أموال إيران المجمدة ستذهب لعائلات ضحايا 1983

أكدت محكمة استئناف في نيويورك، أمس الأربعاء، حكما للمحكمة البدائية يقضي بدفع 1.75 مليار دولار من الأموال الإيرانية لعائلات أميركيين قتلوا في اعتداء وقع في بيروت عام 1983.

وأكد ثلاثة قضاة في محكمة استئناف فدرالية بالإجماع قرار القاضية كاترين فورست الذي صدر في مارس 2013 والذي أمرت فيه بدفع الأموال الإيرانية المجمدة في حساب "ستي بنك" في نيويورك لعائلات الضحايا في إطار حكم صدر عام 2007 وقضى بدفع إيران مبلغ 2.65 كتعويض لعائلات ضحايا اعتداء بيروت.

واستهدف هجومان في 23 أكتوبر 1983 الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت، وقد قتل فيهما 241 جنديا أميركيا و58 مظليا فرنسيا. واتهمت الولايات المتحدة وفرنسا حزب الله وإيران بالمسؤولية عن الهجومين.

ورفعت عائلات الضحايا الأميركيين شكوى في العام 2010 أمام القضاء الأميركي بعد أن علمت بوجود أموال إيرانية مجمدة في الولايات المتحدة.

وكان البنك المركزي الإيراني، الذي اتهم مع الحكومة الإيرانية ومصارف أخرى، قد استأنف قرار المحكمة البدائية.

ومن الممكن ايضا تقديم استئناف جديد، على أن يدرس هذه المرة من قبل مجمل قضاة محكمة الاستئناف، وحتى المحكمة العليا.