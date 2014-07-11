إيران تتجه لتغيير النظام الرئاسي إلى برلماني

يتداول مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) إمكانية إعادة العمل بالنظام البرلماني، وانتخاب رئيس وزراء، وإلغاء الانتخابات الرئاسية.

ونقلت صحيفة "اعتماد" عن النائب في البرلمان الإيراني، يونس أسدي، بأنه "سيتم التوصل إلى نتائج حول النظام البرلماني حتى الخريف المقبل".

ووفقا لأسدي فإنه "فور التصويت على مشروع النظام البرلماني، سيتوجب على رئيس الجمهورية أن يقدم رئيسا للوزراء إلى البرلمان، ليبدأ العمل وفق نظام برلماني وبإدارة رئيس الوزراء".

وكان هذا المشروع قد طرح أول مرة من قبل المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، قبل 3 سنوات خلال زيارة له لمدينة كرمنشاه غرب البلاد، حيث قال إنه "إذا ما كان هناك شعور في المستقبل القريب أو البعيد بالحاجة لنظام برلماني بدل النظام الرئاسي، فلا مانع في ذلك".

إلغاء النظام البرلماني

وألغت إيران العمل بالنظام البرلماني قبل 22 عاماً عندما أنهت تكليف مير حسين موسوي، من منصب رئاسة الوزراء.

والسبب الرئيس في إلغاء النظام البرلماني كان الخلافات الحادة التي نشبت بين رئيس الجمهورية آنذاك (المرشد الحالي علي خامنئي) ورئيس الوزراء مير حسين موسوي، على أسلوب إدارة الحكومة، ومن ثم تحول هذا الصراع بين الحکومة والبرلمان، فأدى إلی إعادة النظر في الدستور في 1989، وتم إلغاء منصب رئاسة الوزراء من الإدارة الإيرانية، وفوّضت صلاحياته إلی رئيس الجمهورية.

ومنذ عام 1989 بدأت الانتخابات الرئاسية عن طريق الاقتراع المباشر، وتحولت تلقائيا السلطات والصلاحيات التي كانت بيد رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 77 من الدستور الإيراني على أن "مضامين المواد المتعلقة بكون النظام إسلاميا،ً وقيام كل القوانين والمقررات على أساس الموازين الإسلامية والأسس الإيمانية، وأهداف جمهورية إيران الإسلامية، وكون الحكم جمهورياً، ‌وولاية الأمر،‌ وإمامة الأمة،‌ وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتماد على الآراء العامة‌ والدين والمذهب الرسمي لإيران،‌ هي من الأمور التي لا تقبل التغيير".

يخضع لإشراف المرشد

ويرى محللون أن تغيير النظام الرئاسي إلى برلماني لن يؤدي إلى تحول ديمقراطي، حيث إن صلاحيات رئيس الحكومة في إيران باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية دستوريا، تخضع للإشراف المباشر من قبل المرشد، حيث تنص المادة 57 من الدستور الإيراني على أن "السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية هي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة، وذلك وفقا للمواد اللاحقة في هذا الدستور، وتعمل هذه السلطات مستقلة عن بعضها بعضاً".

هذا فضلا عن أن الأحزاب المشاركة في السلطة كلها مقيدة بأن تعمل وفق هذا الدستور الذي لا يسمح إلا بترخيص لأحزاب دينية لا تتعارض برامجها مع دستور وقوانين دولة ولاية الفقيه، وبالتالي يؤكد مراقبون أن النظام البرلماني لن ينجح من دون مشارکة أحزاب سياسية حقيقية في السلطة.