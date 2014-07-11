كيري يحضر اجتماع الـ5+1 في فيينا لبحث "نووي إيران"

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أمس الخميس أيضاً، أنه تمت دعوة وزراء خارجية الدول الكبرى الأحد المقبل إلى فيينا لتقييم المفاوضات الجارية مع طهران حول برنامجها النووي.

وقال مايكل مان، المتحدث باسم آشتون في تغريدة على "تويتر" إن آشتون "دعت وزراء الخارجية الذين بإمكانهم المجيء إلى فيينا الأحد من أجل تقييم الوضع".

وتهدف المحادثات بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، التي بدأت الأسبوع الماضي، إلى إيجاد اتفاق يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.

وقد تمتد هذه المحادثات حتى التاريخ المحدد لانتهائها في 20 يوليو مع انتهاء الاتفاق الانتقالي الموقّع في جنيف. ولكن قد يتم تمديد هذه المهلة لمدة ستة أشهر في حال وافق الطرفان على ذلك.

وسيلبي وزير الخارجية الأميركي، جون كيري دعوة آشتون، حيث أعلنت المتحدثة باسم وزارته ماري هارف أن كيري سيزور فيينا مطلع الأسبوع المقبل و"سيرى مدى إمكان إحراز تقدم في المسائل التي لا يزال ثمة خلاف كبير حولها وسيقيم نية إيران للقيام بسلسلة خيارات حاسمة على طاولة المفاوضات".

وكان مصدر دبلوماسي فرنسي أعلن في وقت سابق الخميس أن وزير الخارجية لوران فابيوس سيزور فيينا الأحد للاطلاع على مسار المفاوضات الجارية حول الملف النووي الإيراني مع نظرائه في مجموعة القوى الكبرى.

وقال المصدر نفسه إن اجتماعا سيجري لمجموعة 5+1، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، "للاطلاع على مسار" هذه المفاوضات.