"العلم الوطني" يتسبب بإغلاق مؤسستي أزياء في إيران

أعلنت وزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية، السبت، أنها منعت مؤسستين تعملان في مجال الأزياء النسائية من النشاط حتى إشعار آخر، بسبب استخدامهما العلم الوطني الإيراني في تصاميم الملابس.

ونشرت الوزارة الإيرانية بيانا أوضحت فيه أن "مؤسستي بيت الموضة وويوليت قامتا خلال الأيام الماضية بعرض تصاميم ملابس من دون أخذ التراخيص اللازمة"، حسب ما جاء في وكالة "مهر" الإيرانية.

وجاء في البيان أن "المؤسستين استخدمتا العلم الوطني الإيراني المقدس في تصاميمهما، وهذا ما أدی إلی منع نشاطهما حتى إشعار آخر"، مضیفا أن الوزارة تحقق حاليا بإصدار قرار نهائي حول المؤسستين بسبب هذا العرض.

وقال حميد قبادي، رئيس لجنة تنظيم الأزياء والملابس التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد، إن مؤسستي بيت الموضة وويوليت لم تحملا التراخيص اللازمة لعرض مثل هذه التصاميم، وإن العروض لم تتوافق مع قوانين اللجنة.

يذكر أن المؤسستين مسجلتان رسميا في المنظمة الوطنية للموضة والأزياء، وتعملان تحت إشراف وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي التي يترأسها علي جنتي، ابن رجل الدين المتشدد أحمد جنتي.

وواجه عرض أزياء لأربعة تصاميم حملت شعارات من العلم الإيراني ورسوما من النمور، حضره عدد من الرجال والنساء في الأيام الأولى من المونديال، واجه انتقادات من الأصوليين الذين يخالفون الموضة في الملابس بداعي "نشر الرذيلة" و"تقليد المنتجات الغربية.

کما انتقد أئمة الجمعة وبعض من النواب في البرلمان الإيراني خلال الأسابيع الماضية وزير البلاد في حكومة روحاني، عبدالرضا رحماني فضلي بسبب الملابس "غير اللائقة" التي ترتديها النساء في الأماكن العامة.