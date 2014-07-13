ظريف: لا مصلحة لإيران في امتلاك سلاح نووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران لا ترى أن لها مصلحة في صنع سلاح نووي، وذلك في مقابلة مع محطة التلزيون الأميركي "ان بي سي".

وقال ظريف من فيينا حيث يشارك في اجتماع حول النووي الإيراني: "ألتزم أمام الجميع بأن أقدم للأسرة الدولية ضمانات صادقة بأن إيران لا تتطلع إلى الحصول على السلاح النووي".

وأضاف في هذه المقابلة التي بثت مقاطع منها وستبث كاملة الأحد: "لا نرى أية مصلحة لإيران في صنع سلاح نووي".

ودحض الوزير الإيراني "كل الحسابات" حول حاجة الدولة الشيعية لحماية نسفها من قبل كل جيرانها السنة"، مضيفاً: "ستقوم بنفسها باقناع جيراننا بأننا نريد أن نعيش بسلام وطمأنينة معهم".

وأضاف: "كوننا أننا الأكبر وكوننا أننا الأقوى والأكثر عدداً ولدينا تكنولوجيا أفضل وكون مصادرنا البشرية أكثر تطوراً من معظم جيراننا، كل هذا يعطينا نقاط قوة تجعلنا لا نحتاج لزيادة قدرات أخرى".

واعتبر ظريف أن "أحداً" لم يعترض على باكستان وهي أقوى من إيران لكونها تمتلك السلاح النووي. وقال: "بالواقع، أعتقد ان السلاح النووي يقلص من نفوذ الدول في منطقتنا وهذا الأمر لا يساعد أحداً".

واعتبر أنه "سيكون ضرباً من الجنون" أن يعتقد الجميع في الأسرة الدولية أن السلام والأمن يرتكزان على "القدرة التدميرية المتبادلة -- إنها الطريقة التي تفكر فيها الولايات المتحدة وروسيا وآخرون".

وأضاف: "لا أعتقد أنه يجب أن نغرس طريقة التفكير هذه بأن القنبلة الذرية تجعل الجميع في أمان. هل جعلت باكستان آمنة؟ هل جعلت إسرائيل امنة؟ هل جعلت الولايات المتحدة آمنة؟ هل جعلت روسيا آمنة؟ كل هذه الدول معرضة".

