مهرجان "قرقيعان" في الأهواز بمناسبة منتصف رمضان

احتفل عرب الأهواز في مدن ومناطق مختلفة من عبادان والمحمرة والفلاحية ورامز، إلى مدينة الأهواز عاصمة الإقليم، الجمعة، باحتفال "قرقيعان" بمناسبة حلول ليلة منتصف شهر رمضان المبارك.

وأحضر جمع غفیر من أهالي مدينة الأهواز أطفالهم إلى قاعة متحف الفنون المعاصرة، التي أقيم فيها مهرجان "قرقيعان"، حيث بلغ عددهم حوالي 5000 طفل، حضروا للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة على قلوبهم.

وملأت أصوات الأطفال القاعة بترديد الأشعار والأهازيج، حيث أخذوا يرددون النشيد التالي :

قرقيعان وقرقيعان .. الله يخلي الرضعان

كل الأطفال تنادي .. وطني يا أحلى الأوطان

يا ربي توحّد أمتنا .. وتصفي أمة عدنان

وتعود الخير بلمّتنا .. وتفرّق جيش العدوان

ونظل نصيح بفرحتنا .. قرقيعان وقرقيعان ..

وأقيمت على هامش مهرجان قرقيعان في الأهواز مسابقة للتصوير الفوتوغرافي، بهدف توثيق وترسيخ هذا النشاط الثقافي، خاصة أنه يعد من أهم مظاهر التراث العربي المهدد بالاندثار في منطقة الأهواز، حسب ما نقل عن منظمي المهرجان.

ما "القرقيعان"؟

والـ"قرقيعان" عبارة عن سلة كبيرة مصنوعة من سعف النخيل، يُوضع بداخلها خليط من المكسرات والحلويات، ويحمل كل واحد من الأطفال كيساً لجمع المكسرات والحلوى التي يوزعها الأهالي بهذه المناسبة.

ويرتدي الأطفال عادة الزي العربي التقليدي، ويبدؤون بالتجمع والسير في مجموعات كبيرة بعد صلاة المغرب مباشرة، ليطرقوا أبواب الحي، لأخذ حصتهم من حلويات ومكسرات "قرقيعان"، وهم يرددون الأغاني والأناشيد التراثية.

ويردد عادة الأطفال أهازيج خاصة بهذا الاحتفال ومنها "عطونا الله يعطيكم.. بيت مكة يوديكم" و"عطونا حق الليلة.. جدام بيتكم وادي والخير كله ينادي" و"أعطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم لأهاليكم - يا مكة يا معمورة .. يا أم السلاسل والذهب.. يا نورة".

وهناك أناشيد وأهازيج ضاربة في عمق التراث كـ"قرقيعان وقرقيعان.. سلم ولدهم يا الله وخله لأمه" و"قرقيعان وقرقيعان بيت قصير برمضان.. عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام".

ويطوف الأطفال في غروب الرابع عشر من رمضان وليلة منتصف رمضان، احتفالاً باكتمال نصف الشهر، إلا أنه في بعض البلدان تستمر طوال ليالي 13 و14 و15 رمضان.

ووفقاً للعادات والتقاليد المتبعة، لا تكاد الشمس تغرب حتى يخرج الأطفال على عجل، ويأخذون في التجمع والسير في شبه مظاهرة أو مسيرة حاملين حول أعناقهم أو بأيديهم أكياس القرقيعان، مرددين الأهازيج والأناشيد الشعبية المختصة بهذه المناسبة.

أصل التسمية

وتتضارب الروايات حول أصل تسمية "قرقيعان"، فهناك من يقول إنها تعني أن ليلة منتصف شهر رمضان هي "قرة العين"، بينما يقول آخرون إن التسمية مشتقة من كلمة "قرقعة" أي إصدار أصوات من مواد صلبة، وهي صوت الأواني الحديدية التي تحمل الحلويات يضرب الأطفال بعضها ببعض، وهناك من يقول إن "القرنقعوة" أو "القرقيعان" تعني الشيء المخلوط المتعدد الأصناف، والمقصود هنا المكسرات والحلويات.

غير أن الأطفال لا يأبهون بهذه التسميات بقدر ما هم مسرورون من هذا التجمع المشوق الذي يعتبر من أهم المناسبات بالنسبة لهم.