كيري يضغط في اجتماعه مع وزير خارجية إيران

قال مسؤول أميركي، إن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، سيضغط على نظيره الإيراني، جواد ظريف، للإقدام على "خيارات صعبة" في محادثات لليوم الثاني على التوالي بشأن برنامج طهران النووي.

واجتمع كيري وظريف ساعتين، أمس الأحد، على هامش اجتماع بين إيران والقوى الست الكبرى -الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين - مع اقتراب مهلة 20 يوليو للتوصل لاتفاق.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية إن كيري "سيقيم استعداد إيران لاتخاذ خيارات صعبة".

وأضاف المسؤول "سيخصص وزير الخارجية الوقت اللازم لهذا النقاش، ولهذا السبب سيجتمعان مرة أخرى اليوم لمعرفة ما إذا كان يمكن إحراز تقدم".

وكان كيري قد قال، أمس الأحد، إنه لاتزال هناك فجوات كبيرة مع إيران حول كيفية الحد من قدرتها على صنع الوقود النووي، مما يشير إلى أن المحادثات قد تتجاوز مهلة 20 يوليو ما لم يحدث تقدم هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق قال مسؤول أميركي كبير إن إيران متمسكة بمواقف "غير عملية وغير مناسبة".