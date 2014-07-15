ظريف يقترح تمديد مهلة التوصل لاتفاق حول نووي إيران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أنه يقترح تمديد المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي إلى ما بعد 20 يوليو.

وصرح ظريف في فيينا عقب لقاء مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري: "حالياً، حققنا تقدماً كافياً يمكننا من القول لرؤسائنا السياسيين بأن هذه العملية تستحق المواصلة".

وأضاف: "هذه هي توصيتي. وأنا واثق من أن الوزير كيري سيطرح الاقتراح نفسه". و20 يوليو هو تاريخ انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق بين إيران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا).

من جانبه، قال كيري إنه يتعين على طهران خفض قدرتها على إنتاج الوقود النووي إذا كانت تريد التوصل لاتفاق طويل الأمد مع القوى العالمية الست لإنهاء العقوبات التي كبلت الاقتصاد الإيراني.



وقال كيري للصحافيين: "أوضحنا بشكل لا لبس فيه أن عدد 19 ألف (جهاز للطرد المركزي) التي تعمل حالياً ضمن البرنامج النووي الإيراني هو كثير جداً".

هذا وقال دبلوماسي غربي الثلاثاء إنه أصبح من "المرجح جداً" الآن تمديد المهلة النهائية أشهراً وليس أسابيع للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي بين طهران والدول الكبرى.

وفي إشارة إلى المهلة التي تنتهي في 20 يوليو، قال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته على هامش المحادثات التي تجري في فيينا "من المرجح أن ننهي (المحادثات) في فيينا قبل نهاية الأسبوع، ومن المرجح جداً وجود رغبة في مواصلة التفاوض خلال الأشهر المقبلة".

ويهدف الاتفاق الذي تسعى الأطراف إلى التوصل إليه إلى تبديد مخاوف الغرب وإسرائيل من احتمال قدرة إيران على انتاج أسلحة نووية تحت غطاء برنامجها المدني بعد عقد من التوترات وتهديدات الحرب.

وتنفي إيران أنها تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية وترغب في رفع العقوبات الغربية والدولية التي تعرقل اقتصادها.

وتريد الدول الست أن تقلص إيران نطاق برنامجها النووي إلى حد كبير لمدة عشر سنوات على الأقل بحسب واشنطن وأن توافق على عمليات تفتيش أكثر دقة للأمم المتحدة.

إلا أن إيران تريد توسيع منشآتها النووية إذ تصر أنها لغايات سلمية بحتة وأن من حقها القيام بذلك.

ويتعرض الأميركيون والإيرانيون لضغوط كبيرة على الصعيد الداخلي حيث أن التيار المتشدد في كلا البلدين يعارض التوصل إلى اتفاق.