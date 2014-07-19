إيران تدعم فتوى السيستاني بتشكيل حكومة عراقية جديدة

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، خلال زيارته أمس الجمعة للعراق دعم إيران لفتوى المرجع الديني على السيستاني للجهاد، والمساعي الرامية لتشكيل حكومة عراقية جديدة.

ووفقا لوكالة فارس للأنباء، فإن شمخاني اعتبر انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، خطوة مهمة ومصيرية على طريق تعزيز التفاهم والمساعي المشتركة للتيارات السياسية لبلورة الأطر القانونية لإدارة البلد.

وأشاد شمخاني خلال هذه اللقاءات بحسب ما نقلته "فارس" بالدور المهم والفريد للمرجعية في الحفاظ على الوحدة الوطنية وفتاوى المرجع السيستاني في تعبئة الشعب ضد الإرهاب.

وكان شمخاني قد عقد في كل من بغداد والنجف، لقاءات عديدة شملت كلا من رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، وعدد من قيادات الأحزاب والكتل العراقية، والمراجع الدينية لبحث تطوارات الوضع في العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن علي شمخاني قال لدى استقباله رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم: "إن العراق اليوم يتعرض لخطر نموذج منظم من العنف الناجم من غلبة التوجهات الأمنية والسياسية والطائفية على القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية".

وشدد على أن إيران مستعدة لرفع مستوى التعاون مع العراق في شتى المجالات، بما فيها الاقتصادية والثقافية، لتعزيز الاستقرار والأمن وتطوير العلاقات الثنائية.

ونقلت صحيفة" المشرق" العراقية، عن مصدر في التحالف الوطني العراقي قوله: إن زيارة شمخاني إلى العراق تنطوي على مجموعة من الغايات والأهداف، أولها الوقوف على آخر تطورات الموقف السياسي والعسكري والميداني، ومناقشة الأزمة الخانقة التي تمر بها العملية السياسية بعد سقوط الموصل بيد الجماعات المسلحة.