تمديد مفاوضات نووي إيران إلى 24 نوفمبر

اتفقت إيران والدول الكبرى، مساء أمس الجمعة، على تمديد مهلة المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني إلى 24 نوفمبر، كما أفاد مصدر دبلوماسي غربي.

وأكد مصدر دبلوماسي إيراني أن "المفاوضات حول تمديد الاتفاق المرحلي (اتفاق جنيف) تكللت بالنجاح".

وكان من المفترض الانتهاء من المفاوضات بين إيران والغرب غداً الأحد 20 يوليو.

ولاتزال الخلافات كبيرة بين الجانبين حول أسلوب رفع العقوبات الغربية على طهران، وكيفية التعامل مع المنشآت النووية الإيرانية، ومستوى التخصيب وغيرها من النقاط العالقة.