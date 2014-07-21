إيران تشكو من تقصير اليمن في الإفراج عن دبلوماسيها

قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والإفريقية، حسين أمير عبد اللهيان، إن "إطالة أمد قضية الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني المختطف في اليمن، غير مقبول".

ووفقا لوكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، فإن عبد اللهيان قال "نتطلع لأن يعمل اليمن على الإسراع في عملية الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني نور أحمد نيكبخت بشكل عاجل".

وكان الدبلوماسي نور أحمد نيكبخت، قد اختطف في 21 يوليو 2013، على أيدي مسلحين مجهولين في منطقة حدة القريبة من مقر السفارة الإيرانية بصنعاء، ولايزال رهن الاختطاف.

يذكر أن دبلوماسيا إيرانيا آخر، وهو علي أصغر أسدي، قد قتل في يناير الماضي، بعد إصابته بجروح بالغة عندما قاوم مسلحين حاولوا خطفه أثناء خروجه من منزله متجهاً إلى مقر السفارة الإيرانية بصنعاء.

وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد اتهم في أبريل الماضي، إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لليمن، ودعم الانفصاليين الجنوبيين والمتمردين الحوثيين، وهو ما نفته المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم.

وغالبا ما يشهد اليمن عمليات خطف أجانب تتبنى معظمها قبائل مسلحة تستعمل هذه الوسيلة للضغط على السلطات من أجل تلبية مطالبها، لكن نُسبت عمليات خطف أيضا لتنظيم القاعدة في اليمن.

وخطف المئات خلال السنوات الـ15 الأخيرة في اليمن، ولكن أفرج عن معظمهم سالمين في أغلب الأحيان مقابل فديات.