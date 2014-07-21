إيران تعتقل 7 أهوازيين بتهمة أداء صلاة "التراويح"

اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية خلال الأيام الماضية، سبعة عرب أهوازيين بتهمة "التسنن"، بعد أن أدوا صلاة "التراويح" في شهر رمضان الجاري في أحد المنازل شمال مدينة الأهواز.

ونقل موقع "سحام نيوز"، المقرب من مهدي كروبي، عن مصادره في إيران، أن عدد المعتقلين يفوق السبعة، مضيفاً أن هؤلاء صلوا التراويح في أحد المنازل خفية، تخوفا من اتهامهم باعتناق المذهب السني.

وبدوره، أكد موقع "هرانا"، الناشط في مجال حقوق الإنسان، الخبر، ناشراً أسماء الأهوازيين السبعة الذين اعتقلوا.

وتقول عائلات المعتقلين السبعة، حسب ما جاء في تقرير "سحام نيوز"، إن القوات الأمنية اعتقلت أبناءهم يوم الجمعة الماضي، مضيفةً أنها لا تملك أي معلومات عن مكان اعتقال هؤلاء.

وقامت قوات الأمن الإيرانية في السنوات الأخيرة، باعتقال عدد كبير ممن أقدموا على تغيير مذهبهم إلى السنة، وحكمت على عشرات من النشطاء بالسجن لسنوات بتهمة "الترويج للمذهب الوهابي"، وفقا للأحكام الصادرة من القضاء الإيراني بحقهم.

وتعتقل السلطات الإيرانية الأهوازيين السبعة بتهمة "التسنن" وتغيير المذهب، في حين تخالف المادة 23 من الدستور الإيراني صراحة تفتيش العقائد، ولا تجيز اعتقال أو محاكمة الأشخاص لمجرد أن لديهم مذاهب وعقائد أخرى تختلف والعقيدة الرسمية في إيران، وهي الشيعة الجعفرية الاثني عشرية.