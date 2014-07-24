خامنئي يدعو إلى استفتاء وتسليح الضفة لمحو إسرائيل

في أول تصريح له على ما يحدث في غزة، دعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس الأربعاء، إلى إجراء استفتاء بين العرب واليهود في إسرائيل وفلسطين لمحو "الدولة الصهيونية".

وفي حفل إفطار أقيم مع عدد من طلاب الجامعات في طهران، أكد خامنئي أن "محو النظام الصهيوني لا يعني إبادة اليهود، ويجب انتخاب نظام الحكم في تلك المنطقة من خلال الاستفتاء".

وأوضح خامنئي عن فكرة محو إسرائيل قائلاً "هناك وسائل منطقية وعملية لتحقيق هذه الغاية، وهي أن يختار الناس الذين يعيشون في تلك المنطقة الحكومة التي يريدونها من خلال استفتاء. ذلك سيكون النهاية لنظام مصطنع مغتصب"، حسب ما جاء في وكالة "فارس" الإيرانية.

وفي نفس الوقت دعا خامنئي إلى تسليح الضفة الغربية على غرار ما حصل في غزة، وطالب الذين يهمهم مصير فلسطين العمل على تحقيق ذلك.

وكان الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، يدعو صراحة إلى محو إسرائيل، حتى إنه واجه انتقادات شديدة، فدعا بعد ذلك إلى تسوية القضية الفلسطينية عن طريق الانتخابات الحرة يشارك فيها جميع ساكني إسرائيل وفلسطين.

وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم أمس، عن جاهزية بلاده لاستقبال جميع جرحى القصف الإسرائيلي على غزة في مستشفيات بلاده، التصريح الذي واجه انتقادات كبيرة في صفحات التواصل الاجتماعي الإيرانية، قائلين إنه يجب توفير الدواء ومصاريف العلاج التي تواجه ارتفاعا كبيرا هذه الأيام إلى الشعب الإيراني أولاً.