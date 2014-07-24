لاريجاني: إيران زودت حماس بتكنولوجيا صنع الأسلحة

أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الخميس، أن إيران زودت في السابق المقاتلين الفلسطينيين في غزة بتكنولوجيا صنع الأسلحة.

ونقل موقع قناة "العالم" التلفزيونية على الإنترنت عن لاريجاني قوله: "تتوفر اليوم لمقاتلي غزة قدرة جيدة، ويؤمنون بأنفسهم ما يحتاجون إليه من أسلحة".

وأضاف لاريجاني: "لكنهم احتاجوا في إحدى الفترات إلى التكنولوجيا لصنع الأسلحة، وقد زودناهم بها".

يذكر أنه خلال الهجوم الإسرائيلي السابق على قطاع غزة في نوفمبر 2012، أعلن لاريجاني أن إيران "فخورة" بتقديم مساعدة "عسكرية ومالية في آن" إلى مقاتلي حماس.

ولم تخف إيران دعمها المادي والمالي لحماس والجهاد الإسلامي، لكنها غالبا ما تتجنب الحديث عن المساعدة العسكرية.

وكانت إسرائيل اتهمت إيران أواخر 2012 بأنها زودت الفصائل الفلسطينية في غزة بصواريخ "فجر 5" التي يبلغ مداها 75 كلم وتستخدم ضد إسرائيل.