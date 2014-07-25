إيران: ننتظر "فتوى الجهاد" لمحو إسرائيل فوراً!

نشرت صفحة تابعة للحرس الثوري الإيراني على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أقوالاً للجنرال محمد علي جعفري، القائد العام للحرس، تحدث فيها عن تدمير إسرائيل عن بكرة أبيها؛ شريطة أن يفتي المرشد الأعلى للنظام الإيراني آية الله علي خامنئي بالجهاد.

ونقلت مواقع عدة قريبة من الحرس الثوري والأجهزة الأمنية الإيرانية هذه التصريحات من دون أن تنشر تفاصيل أكثر بشأن مكان وتاريخ إطلاقها.

واكتفى موقع الحرس الثوري الناطق بالفارسية بالجملة الشرطية التالية لجعفري: "لو أذن لنا القائد المعظم للقوات المسلحة (آية الله خامنئي) بالجهاد فسنسوي إسرائيل بالأرض خلال 24 ساعة"، مضيفاً: "صواريخنا تنتظر الانطلاق بلهفة منذ سنين".

وكان المرشد علي خامنئي ندد، في كلمة ألقاها مساء الأربعاء الماضي أمام عدد من طلاب الجامعات، بالهجوم الإسرائيلي على غزة، داعياً إلى إجراء استفتاء يشارك فيه كافة سكان فلسطين وإسرائيل لتقرير مصير دولة إسرائيل.

وأضاف خامنئي أن مقولة "الإمام خميني الرامية إلى محو إسرائيل لا تعني بالضرورة القضاء على الشعب اليهودي، بل هناك حل موضوعي لتنفيذ ذلك، عرضته إيران على المجتمع الدولي، وهو يقضي بإجراء استفتاء بمشاركة كافة الذين يعيشون على تلك الأرض.. وبهذا تنتهي إسرائيل".

وبالرغم من هذا، عاد خامنئي وشدد على ضرورة المقاومة المسلحة، كما طالب "كافة الشعوب المسلمة وغير المسلمة بأن تقوم بواجبها السياسي في دعم أهالي غزة"، على حد قوله.