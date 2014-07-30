إيران تطلق سراح مراسل "واشنطن بوست"

أطلقت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، سراح الصحافي جايسون رضائيان، مراسل صحيفة "واشنطن بوست".

وكان رضائيان، وهو صحافي أميركي من أصل إيراني، اعتقل مع زوجته الصحافية الإيرانية يغانة صالحي التي تعمل مراسلة لصحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، إضافة إلى مصورين أميركيين اثنين.

وقال مصدر مقرب من الصحافي المفرج عنه، لم يرغب في الكشف عن اسمه، إن رضائيان "تلقى معاملة جيدة من قبل سلطات السجن ولم يتعرض للتعذيب".

ووفقا لـ"الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران"، ومقرها نيويورك، فإن "قوات الأمن كانت قد داهمت منزل رضائيان وصالحي، وصادرت أجهزة الكمبيوتر والكتب والأوراق التي كانت في منزلهما".

ولم يتم الكشف عن اسمي الصحافيين الأميركيين الآخرين، لكن "واشنطن بوست" أكدت أنهما مصوران صحافيان.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" نشرت تقريرا شاملا حول وضع الصحافيين والمدونين المسجونين في إيران بعد مرور عام على تولي حسن روحاني منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن هناك 65 صحافيا ومدونا يقبعون في السجون، من بينهم 10 نساء و3 صحافيين أميركيين، وبهذا سجلت إيران رقما قياسيا في ارتفاع عدد الصحافيين المسجونين خلال العام الحالي.

وأعربت "مراسلون بلا حدود" في هذا التقرير عن قلقها المتزايد إزاء تهديد الصحافيين بالاعتقال وتقييد عملهم ونشاطاتهم من قبل الاستخبارات الإيرانية.

وجددت المنظمة طلبها من الرئيس روحاني اتخاذ إجراءات عملية في سبيل حرية الإعلام وحماية الصحافيين والإعلاميين، وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين منهم.