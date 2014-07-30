خيمة "عربية أهوازية" تصبح مزاراً للسياح في لندن

في طقوس خاصة، قام عدد من الجالية العربية الأهوازية في العاصمة البريطانية لندن، بالتخييم في إحدى الحدائق العامة (حديقة "ساثك بارك")، وسط ذهول رواد الحديقة والمارة.

وأصبح المشهد الجديد مزارا تجمع حوله الإنجليز، فهي المرة الأولى التي يرون فيها خيمة عربية وسط حديقة إنجليزية، إضافة إلى المنقلة التي وضع فيها الفحم وفوقه الشاي والقهوة.

وحضر عدد من العائلات الأهوازية إلى الخيمة المنصوبة التي لم تستمر سوى ساعتين، بسبب احتجاج مسؤولي الحديقة لـ"عدم أخذ الترخيص اللازم"، ورغم ذلك استمر الأهوازيون في احتفالهم حتى حضرت الشرطة التي طالبتهم بتنزيل الخيمة.

وفي هذا السياق، قال عدنان سلمان، الذي لجأ إلى بريطانيا منذ عقد ونيف تقريبا وهو ناشط سياسي بارز، إن "الأهوازيين مثلهم مثل بقية العرب يتجمعون في أول أيام عيد الفطر في بيت الأكبر سنا من عائلتهم، مثل الوالد أو الأخ الأكبر، لكن حجم البيوت في لندن لا يسمح بأن يجتمع أكثر من عائلتين في بيت واحد، ومن هنا جاءت فكرة نصب الخيمة في الحديقة لحل هذه المشكلة".

ومن جهته، أوضح الناشط كريم الدحيمي أن "الجالية الأهوازية كانت تحتفل في عيد الفطر بقليل من التأخير بسبب صعوبة توفير مكان التجمع، لكن في هذا العام احتفلنا بنفس يوم العيد، لوجود هذه الخيمة التي نصبها بعض الإخوة في الحديقة". وتمنى الدحيمي تطوير فكرة الخيمة في المستقبل كي تتسع إلى عدد أكبر من العائلات.

أما أبو علاء الأهوازي، الذي حضر الاحتفال، فأشار إلى معاناة الغربة، قائلا "إن أداء فريضة الصيام بذاتها لم يكن صعباً، رغم طول ساعات الصيام خلال هذا العام"، مبيناً أن "غياب الأجواء الخاصة بالشهر الكريم بين الأهل والأحباب في الوطن، إضافة لاحتفالية العيد في الغربة، هو ما يكون متعباً لأغلبية المغتربين في بريطانيا".