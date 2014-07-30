وكالات إيرانية تحذف صور أحفاد خامنئي خلال صلاة العيد

نشرت وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية، أمس الثلاثاء، صورا لأحفاد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، خلال صلاة عيد الفطر المبارك، التي أقيمت في مصلى العاصمة طهران.

وظهر في الصور حفيد وحفيدة خامنئي الصغيران وهما يلعبان ويؤشران بيدهما إلى المصلين، أمام المرشد الأعلى والمصلين من خلفه.

وقامت كل من وكالات فارس، وإيسنا، وتسنيم، ومهر، ونسيم، وغيرها من الوكالات والمواقع الرسمية وشبه الرسمية، بحذف هذه الصور بعد ساعات من نشرها، دون تقديم أية إيضاحات حول هذا الأمر.

ووفقا لمواقع إيرانية، فإن أحد الطفلين هو باقر بن مجتبى خامنئي، النجل الأكبر للمرشد، وصهر حداد عادل، رئيس البرلمان السابق، والرئيس الحالي لمجمع اللغة الفارسية، والشخصية المقربة من المرشد.

ومجتبى خامنئي هو أكثر أبناء المرشد حضورا في الساحة السياسية، ويلعب دورا كبيرا في الإشراف على مكتب المرشد.

وكان مجتبى خامنئي قد ظهر برفقة زوجته وطفلهما في مظاهرات يوم القدس، الجمعة الماضية، حيث نشرت وكالات الأنباء صورهم أثناء إحدى المسيرات.

وبسبب الإجراءات الأمنية المشددة، ليس هناك الكثير صور أو معلومات لدى وسائل الإعلام الإيرانية، حول أفراد أسرة المرشد الأعلى.

وبسبب شح المعلومات عن بيت خامنئي وأسرته، لا يعرف عامة الناس كثيرا عن أسمائهم وطريقة حياتهم، أو حتى عدد أبناء وأحفاد المرشد، فضلا عن شح المعلومات عن نشاطاتهم السياسية.