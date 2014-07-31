إيران تحدد المساعدات لحلفائها في فلسطين ولبنان

قال موقع "ميدان 72" الإيراني، المقرب من الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، إن حكومة روحاني حددت المساعدات المالية لفلسطين ولبنان، بسبب ما قالت إنها سياسات " قطرية" تتبعها حكومة روحاني.

وأكد الموقع أن المساعدات لحلفاء طهران انخفضت كثيرا، خاصة بعد مقتل القائدين البارزين في الحرس الثوري الإيراني، وهما حسن طهراني مقدم وحسن شاطري.

وكان العميد حسن طهراني مقدم، قتل في انفجارات ضخمة استهدفت قاعدة ملارد الصاروخية للحرس الثوري الايراني غرب طهران في نوفمبر 2011، وحسن شاطري أحد كبار ضباط "الحرس الثوري الإيراني" الذي كان ملقبا باسم "حسام خوش نويس" الذي اغتيل في دمشق في فبراير 2013.

ودافع موقع "ميدان 72" عن المساعدات النقدية التي قدمتها حكومة أحمدي نجاد للبنانيين الذي دمرت بيوتهم خلال حرب 2006 حيث قدمت إيران 10 آلاف دولار لإعادة إعمار كل منزل مهدم.

واتهم الموقع حكومة روحاني بـ" عرقلة المساعدات المالية للمقاومة في فلسطين ولبنان بسبب سياسة حكومة روحاني القطرية" على حد تعبيره.

ويؤكد هذا التقرير أن إيران حددت دعمها المادي والمالي لحماس والجهاد الإسلامي، منذ أن تسلم روحاني السلطة في ايران.

وكان روحاني قد أكّد في بداية شن الحرب الإسرائيلية على أن "إيران ستساعد فلسطين وغزة بقدر المستطاع" مما يؤكد على محدودية الدعم الإيراني للقضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة.

واعتبرت إيران لسنوات طويلة داعما قويا لحركة حماس، إلا أن العلاقة بينهما شهدت توترا وصلت حد القطيعة، على خلفية النزاع في سوريا ودعم طهران لنظام الرئيس بشار الأسد.

ويبدو أن الحرب الأخيرة على غزة، منحت الفرصة لإيران كي تقدم المساعدات لحماس من جديد، مقابل إعادتها للمحور الإيراني السوري في المنطقة.

وقالت وكالة "إيرنا" إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أجرى اتصالا، الاثنين الماضي مع كل من رئيس المكتب السياسي لحرکة حماس خالد مشعل والأمين العام لحرکة الجهاد الاسلامي رمضان عبدالله شلح وأكد على تعاطف بلاده حكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني سيما أهالي غزة الذين يتعرضون منذ أسابيع للقصف الإسرائيلي.

يذكر أن إسرائيل تشن منذ 7 يوليو الجاري عملية الجرف الصامد ضد قطاع غزة بدعوى الرد على الهجمات الصاروخية من القطاع.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في الثامن من يونيو الجاري إلى 1364 قتيلاً، وأكثر من 7 آلاف جريح بحسب وزارة الصحة في غزة.