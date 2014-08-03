السجن سنة لمفكر إصلاحي بث "دعاية معادية" لإيران

حكم القضاء الإيراني على المفكر الإصلاحي هاشم اغاجاري بالسجن سنة واحدة مع النفاذ بتهمة بث "دعاية معادية للنظام"، كما ذكرت، الأحد، وسائل الإعلام الإيرانية، ولم تقدم وسائل الإعلام أي تفاصيل أخرى.

وقد حكم على اغاجاري، الأستاذ الجامعي، بالإعدام، لقوله في 2003 إن المسلمين ليسوا مضطرين لاتباع رجال الدين "كالعميان".

وخففت هذه العقوبة إلى السجن خمس سنوات في 2004، وبرئ أخيرا من أي تهمة في مارس 2005.

وحكم على عدد من الإصلاحيين في الأشهر الأخيرة بعقوبة السجن لقيامهم بأعمال تمس الأمن القومي وبدعاية معادية للنظام.