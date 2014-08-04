إغلاق فضائيات شيعية في إيران بطلب من نصر الله

أغلقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مكاتب بعض الفضائيات الشيعية العاملة على أراضيها بطلب من السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، واعتقلت جميع موظفيها.

وبحسب بيان وزارة الاستخبارات الإيرانية، فقد قام رجال الأمن برصد مكاتب الفضائيات واعتقال العاملين فيها.

واتهمت وزارة الاستخبارات الإيرانية هذه الفضائيات الشيعية بالعمل بشكل "سري" و"غير شرعي" على أرض البلاد.

واتهمت الوزارة الفضائيات أيضاً بالعمل من أجل خلق "صراعات طائفية في العالم الإسلامي وتشويه صورة المذهب الشيعي".

وأضافت الوزارة في بيانها أن إغلاق الفضائيات واعتقال موظفيها كان على أساس "حكم قضائي".

وبحسب البيان، فقد كانت تعمل هذه الفضائيات "على خلق الفرقة في العالم الإسلامي" في محافظات قم وأصفهان وطهران وخراسان رضوي.

واتهم البيان العاملين في المكاتب التي أغلقت من قبل الأمن الإيراني، "بالتآمر مع الاستخبارات الأجنبية من أجل تحقيق أهداف الاستكبار العالمي".

وجاء إغلاق مكاتب الفضائيات الشيعية واعتقال كوادرها بعد تقرير نشر في وكالة "فارس للأنباء"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، قبل شهرين حول هذه القنوات شدد على ضرورة التعامل معها أمنيا.

وذكر هذا التقرير ثماني فضائيات تدار من قبل مؤسسة ثقافية باسم "الرسول الأكرم"، وهي: "الإمام الحسين" و"سلام" و"أبوالفضل العباس" و"مدرسة الإمام الصادق العالمية" و"البقيع" و"المرجعية" و"الأنوار1" و"الأنوار2".

ونشرت الوكالة هذا التقرير بعد أن أعلن محمد صادق صالحي منش، سكرتير محافظ مدينة قم، أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، أرسل وفداً إلى إيران لطلب إغلاق هذه الفضائيات.

وبحسب بعض الوكالات الإيرانية، فإن الفضائيات التي قام بإغلاقها الأمن الإيراني كانت تقوم بنشر أفكار آية الله الشيرازي، المرجع الراحل المعارض للمرشد الإيراني آية الله علي خامنئي.