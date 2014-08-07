آذربيجان.. السجن المؤبد لجاسوسين لصالح إيران

حكمت محكمة في باكو عاصمة جمهورية آذربيجان على رجلين بالسجن المؤبد بعد إدانتهما بالتجسس لصالح إيران.

ووفقا لوكالات الأنباء الآذربيجانية فإن المحكوم عليهما هما "حافظ ولي أف" و"آغامير آغاميروف" اللذين تمت إدانتهما بتهمة التجسس لإيران بعد أشهر من المحاكمة.

ووفقا لقوانين آذربيجان فإن قرار المحكمة قابلا للطعن في محاكم الاستئناف، حيث تمت إدانة الجاسوسين باتهام "الخيانة للبد" وفقا لأحكام المادة 272 من قانون العقوبات الآذربيجاني.

واتهمت السلطات الجاسوسين بـ "جمع المعلومات عن بيانات محطات الهواتف النقالة" والتجسس ضد الشرطة الآذربيجانية" لصالح إيران، كما جاء في وكالات الأنباء.

ونفت إيران وجود أي صلة لها بالمتهمين على لسان المسؤول الإعلامي في السفارة الإيرانية في باكو، سيد محمد آية الله الذي أكد أن " العلاقات بين طهران وباكو قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة" على حد تعبيره.

وأفادت تقارير آذربيجانية أخرى أن مواطنا إيرانيا آخر تم اعتقاله هذا العام، بتهم "تهريب المخدرات والسلاح" و"تجنيد مواطنين آذربيجانيين لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية".

وفي مارس 2013 اعتقلت قوات الأمن في آذربيجان بهرام فيضي، المواطن الإيراني الذي اتهم بتهريب المخدرات و تنفيذ اغتيالات والتجسس لصالح إيران.

وفي عام 2012 أعلنت السلطات الآذربيجانية عن اعتقال 22 من مواطنيها بتهم التجسس لصالح إيران و التعاون مع الحرس الثوري الإيراني والتخطيط لمهاجمة سفارات كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ورغم العلاقات الودية بين الحكومتين الآذربيجانية والإيرانية، غير أنها شهدت بعض التوتر بسبب كشف شبكات التجسس الإيرانية على الأراضي الأذربيجانية.

وشهدت العلاقات بين البلدين إزالة بعض التوتر السائد، بعد وصول حسن روحاني للسلطة في إيران وزيارة الرئيس الأذربيجاني إلهام علي أف إلى طهران.

