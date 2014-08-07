"محادثات نووية" أميركية إيرانية لتضييق هوة الخلافات

اجتمع مسؤولون إيرانيون وأميركيون في جنيف، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ أن اتفقت الجمهورية الإسلامية والقوى العالمية الست على تمديد المحادثات لحل النزاع المستمر منذ عشر سنوات بشأن طموحات إيران النووية.

وعندما اجتمعوا آخر مرة يوم 19 يوليو، اتفقت إيران مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين على تمديد مهلة للتوصل إلى اتفاق شامل تقوم إيران بموجبه بتقليص أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، حتى 24 نوفمبر من 20 يوليو.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، وهي تعلن عن المحادثات في واشنطن، أمس الأربعاء، إن نائب وزير الخارجية، بيل بيرنز، سيرأس الوفد الأميركي الذي يضم أيضا وكيلة وزارة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان، وجاك سوليفان مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جو بايدن.

ويتوقع أن يترك بيرنز وسوليفان إدارة الرئيس باراك أوباما هذا العام. وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الخميس، إن المحادثات بدأت، وإن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي يرأس الوفد الإيراني.

وقال مفاوض نووي إيراني للوكالة التي لم تكشف عن اسمه "المحادثات بين إيران وأميركا في جنيف ستساعد في التغلب على الخلافات بشأن النزاعات الباقية"، ومن بين القضايا المثيرة للجدل النطاق المسموح به لإيران من إنتاج الوقود النووي، وكيفية التعامل مع الأبحاث الماضية التي يشتبه في أنها تتعلق بصنع قنبلة نووية.

وتوصلت إيران والقوى العالمية إلى اتفاق أولي في جنيف في نوفمبر 2013، لكسب مزيد من الوقت في المحادثات بشأن اتفاق طويل الأمد، وبموجب الاتفاق المؤقت علقت إيران التخصيب لدرجة نقاء أعلى، وهو مسار محتمل نحو صنع قنبلة مقابل تخفيف بعض العقوبات التي أضرت باقتصادها الذي يعتمد على النفط.

وتخشى الدول الغربية من أن برنامج إيران النووي ربما يهدف إلى تطوير قدرة على صنع أسلحة نووية، وطالبت طهران بتقليص برنامجها لتخصيب اليورانيوم بدرجة كبيرة للتأكد من أنه لن يستخدم في صنع قنبلة. وتقول إيران إن برنامجها النووي لا يهدف إلا إلى توليد الكهرباء، وتريد رفع العقوبات التي أضرت بشدة باقتصادها الذي يعتمد على النفط في أسرع وقت ممكن.

وقال دبلوماسيون إيرانيون وأوروبيون إنه من المرجح إجراء مزيد من المحادثات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر.