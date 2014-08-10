بريطانيا تفتح سفارتها في طهران قريباً

أعلن القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن عن قرب فتح السفارة البريطانية في طهران خلال إعلانه عن بدء نشاط كافة أقسام السفارة الإيرانية في لندن.

وقال محمد حسن حبيب زاده في حوار مع موقع "خانه ملت" التابع لمجلس الشورى الإيراني، يوم الجمعة 8 أغسطس إن "المفاوضات جارية من أجل فتح كافة أقسام سفارتي البلدين بشكل كامل في القريب العاجل".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، قد أعلنت في وقت سابق عن مباحثات ناجحة تمت بين إيران وبريطانيا من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية وتعويض الخسائر الناجمة عن الهجوم الذي تعرضت له السفارة البريطانية في طهران عام 2011 والذي أدى لقطع العلاقات بين البلدين.

وكان قرابة ألف عنصر من المتشددين الأصوليين وميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد هاجموا السفارة البريطانية في طهران في 29 نوفمبر 2011، بعد قرار بريطانيا فرض عقوبات واسعة وقطع كافة علاقاتها الدبلوماسية وصلاتها المالية مع إيران، بسبب المخاوف من برنامج إيران النووي.

وكان التجمع أمام مبنى السفارة البريطانية سلمياً في البداية، ولكن سرعان ما تسلق عشرات الأشخاص الجدران وحواجز المبنى، وقاموا باقتحامه وألحقوا به أضراراً بالغة.

وأقدمت الحكومة البريطانية في حينه، على طرد الدبلوماسيين الإيرانيين من أراضيها كرد فعل مباشر على صمت الحكومة الإيرانية وتصرفات مسؤولي حكومة أحمدي نجاد وبعض أركان النظام المؤيدة لتلك العملية.

وبقيت العلاقات الإيرانية البريطانية شبه مقطوعة حتى استلام روحاني السلطة العام الماضي، حيث بدأت مفاوضات من أجل إعادة العلاقات إلى وضعها السابق.

وبُذلت جهود حثيثة من أجل إعادة العلاقات بين البلدين مع وصول للسلطة في يونيو 2013 حيث تمت الموافقة بعد خمسة أشهر في نوفمبر، على مبدأ إرسال القائمين بالأعمال بين البلدين.

وخلال هذه الفترة زار الدبلوماسي البريطاني أجاي شارما إيران ثلاث مرات، حتى تكللت المفاوضات بالنجاح، وفي20 فبراير، أعلنت إيران وبريطانيا إعادة علاقاتهما الدبلوماسية المباشرة.