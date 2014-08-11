الرئيس الإيراني لمنتقديه المتشددين: إلى الجحيم

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني منتقدي سياسته النووية بالـ "جبناء"، دفاعاً عن موقفه الخاص بإجراء محادثات مع الغرب، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وانتقد المتشددون الإيرانيون -الذين أزعجهم التحول إلى سياسة خارجية أكثر اعتدالاً منذ تقلد روحاني المنصب قبل عام- مراراً وبشدة اتفاقاً مؤقتاً مع القوى الكبرى أوقفت إيران بمقتضاه بعض نشاطها النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات.

ونقلت الوكالة قول روحاني في خطابه السنوي إلى السفراء والدبلوماسيين الإيرانيين "بعض الناس يرفعون الشعارات لكنهم جبناء سياسيون وما إن يكون هناك حديث عن المفاوضات يقولون إننا نرتعش".

وأضاف "حسناً.. إلى الجحيم.. اذهبوا والتمسوا مكاناً دافئاً لأنفسكم. فقد ألقى الله في قلوبكم الرعب والرعشة".

وقال روحاني مشيراً إلى المحادثات التي لا تزال جارية مع القوى العالمية والتي تهدف إلى الوصول إلى اتفاق نووي طويل المدى: "من الخطأ أن نخاف من التفاعل والتفاوض والتفاهم المتبادل".