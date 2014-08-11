الرئيس الإيراني يأمر بوقف كافة طائرات "إنتونوف"

أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني بوقف كافة رحلات طائرات إنتونوف 140، المصنعة في إيران، وذلك بعد تحطم طائرة من هذا النوع صباح الأحد بطهران ما أوقع 39 قتيلاً و9 جرحى، بحسب حصيلة جديدة.

وأوردت وكالة إيرنا "طلب الرئيس من وزير النقل تقريراً كاملاً وفي الانتظار أمر بوقف كافة رحلات هذا النوع من الطائرات واحترام قواعد السلامة في جميع الرحلات الجوية".

وتحطمت طائرة إنتونوف 140، إيرانية الصنع بترخيص أوكراني صباح الأحد بعيد إقلاعها من مطار مهراباد.

وتملك إيران 9 طائرات-140 من صنع محلي قبل الحادث.

وتحطمت الطائرة في منطقة صناعية مخصصة للعسكريين. وبالكاد تفادى الطيار بنايات وسوقا كان فيه عشرات الأشخاص للتسوق.