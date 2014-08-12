200 نائب إيراني يرفضون وصف روحاني لهم بـ"الجبناء"

ذكرت وسائل إعلامية في إيران أن نبرة الانتقادات طالت اليوم الثلاثاء، الرئيس الإيراني حسن روحاني بسبب نعت هذا الأخير منتقديه بـ"الجبناء" وقال لهم "إلى الجحيم!".

ووقع العشرات من النواب رسالة تدعو روحاني إلى شرح موقفه في جلسة مغلقة أمام البرلمان، وفق ما أعلن نائب محافظ، ويبدو أن عدد هؤلاء النواب بلغ 200 من أصل 270.

وكان روحاني قال أمس، إن "البعض يهتفون بشعارات، لكنهم جبناء سياسيون"، في إشارة إلى المتطرفين المحافظين الذين ينتقدون المفاوضات النووية، مؤكدين أن إيران قدمت الكثير من التنازلات للدول الكبرى.

وقال الرئيس الإيراني "ما إن نريد التفاوض حتى يقولون إنهم يرتجفون، فليذهبوا إلى الجحيم! اذهبوا وابحثوا عن مكان تتدفؤون فيه، الخوف من التوافق خطأ"، مؤكدا أن إيران لديها "أفضل الدبلوماسيين في العالم" للقيام بمفاوضات نووية مع الدول الكبرى في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا).

وينتقد بعض المتطرفين المحافظين فريق المفاوضين النوويين بأنهم تنازلوا كثيرا أمام الدول الكبرى.

وقال أحد النواب إن رئيس البرلمان علي لاريجاني، أعلن في جلسة مغلقة أن "تصريحات الرئيس لا يمكن الدفاع عنها وهي غير مقبولة".غير أنه نصح النواب "بعدم الاهتمام بالمشاكل الصغيرة لأن صعوبات البلاد الاقتصادية كبيرة".

من جانبه، أعلن نائب رئيس البرلمان حسن أبو ترابي أن "القلق الذي يعرب عنه البعض،" يهدف إلى عدم ابتعاد المفاوضات عن "المصالح الوطنية" ودعا الرئيس إلى عدم "لجم الانتقادات المفيدة". وانتقدت الأوساط الإصلاحية أيضا تصريحات الرئيس.

وكتبت صحيفة اعتماد أن "وصف المنتقدين بالجبناء والقول لهم "إلى الجحيم" ليس من مكانتكم يا سيدي الرئيس لا سيما أنك رجل دين".

ورد مستشاره للشؤون الثقافية حسام الدين أشنا في تصريح لوكالة إيسنا قائلا إن "الرئيس لم يكن غاضبا بل فقط يتحدث بشكل مباشر".

وعلى كل حال فإن تصريحات الرئيس أثارت الغضب في معسكر المحافظين، مع أن معظمهم يدعم المفاوضات النووية مع الدول الكبرى.