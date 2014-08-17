"الفساد" يشعل الصراع بين حكومة روحاني والبرلمان

أدى إلحاح نواب الكتلة الأصولية في البرلمان الإيراني على استجواب وزير العلوم الى احتدام الصراع بين حكومة روحاني والبرلمان، حيث قام الطرفان بتبادل التهم حول وضع الجامعات في البلاد.

وردا على ضغوط البرلمان قام مقربون من الحكومة بكشف وثائق تثبت تورط النواب المطالبين بالاستجواب وأغلبهم من الكتلة الأصولية، في عمليات تزوير ومحسوبيات واختلاسات مالية.

ومن المقرر أن يتم استجواب وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا في الحكومة الإيرانية، رضا فرجي دانا، بعد غد الثلاثاء، بناء على طلب 50 نائبا حملوا الوزير مسؤولية "انتشار الأفكار الإلحادية والنزعة الانفصالية في الجامعات" وإعادة عناصر معادية للنظام للجامعات و"تشديد التفكك القومي والديني".

وقالت وكالة فارس إن الرئيس روحاني سيحضر جلسة البرلمان و سيدافع عن أداء وزير العلوم وسياسة الحكومة في الجامعات.

سرقة 3000 منحة دراسية

وتثبت الوثائق التي نشرت خلال الأيام الماضية، عمليات سرقة ممنهجة لآلاف المنح الدراسية وسياسية المحسوبية ومنح مساعدات حكومية لا محدودة لأبناء وزراء ومسؤولين في حكومة أحمدي نجاد.

وتظهر الوثائق أن هناك 3000 منحة دراسية لأبناء النواب و الوزراء والمسؤولين وذويهم في حكومة أحمدي نجاد والذين ينتمون للتيار الأصولي.

وقال موقع "سحام نيوز" إنه من بين المستفيدين من تلك المنح ابن وصهر وزير الاتصالات السابق حيث حصلا على منح دراسية في الولايات المتحدة وكذلك أبناء وزير العلوم السابق الذي أخذ 13 منحة لأبنائه والمقربين منه، ووفقا لوكالة "إيلنا" فإن أبناء وأقارب 10 نواب و300 مسؤول حكومي و700 من أعضاء الاتحادات الطلابية المقربة من الأصوليين حصلوا على تلك المنح بطريقة غير قانونية.

كما أظهرت إحدى الوثائق منحة مالية قدرها 20 مليار ريال من الحكومة لجامعة "إيرانيان" التي أسسها أحمد نجاد في عهده وتبين أن المبالغ لم يتم صرفها في الجامعة.

ووفقا لتقرير موقع "سحام نيوز" المقرب من الإصلاحيين فإن مقربين من حكومة روحاني قاموا بتسريب هذه الوثائق وسيكشفون المزيد عن حالات الفساد والمحسوبيات بهدف دعم صمود وزير العلوم وسياسته الإصلاحية في الجامعات ومكانتها العلمية.

استجواب سياسي

واحتج 40 نائبا على مشروع استجواب الوزير فرجي دانا وعدّوه "استجوابا سياسيا".

وقال النائب محمد رضا تابش إن "هذا الاستجواب سياسي ومجرد تصفية حسابات من قبل معارضي الوزير وليس من منطلق الحرص على المستوى العلمي للجامعات".

وعلّق الرئيس روحاني حول قرار البرلمان باستجواب وزير العلوم فرجي دانا في الأيام المقبلة قائلا: إن البرلمان سيجدد الاعتماد والثقة بالوزير".

وأضاف: "استجواب وزير العلوم هو حق طبيعي للنواب لكننا نعتقد أن الجامعات الإيرانية تشهد في ظل هذا الوزير حالات من الأمن والاستقرار والتطور".

ودافع عدد من طلاب الجامعات الإيرانية من سياسة وزير التعليم العالي خلال رسائل وجهوها للرئيس روحاني وسط مطالبات من قبل بعض المتشددين بعزل الوزير.

