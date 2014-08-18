قتلى وجرحى خلال تمرد في سجن إيراني

أفادت وكالة "هرانا" لأنباء حقوق الإنسان في إيران أن عدداً من السجناء قتلوا وجُرح آخرون منهم إثر تمرد قام به بعض السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.

وأكدت الوكالة أن الاشتباكات حصلت في سجن "قزل حصار" في مدينة كرج التابعة لمحافظة طهران عندما جاءت وحدة خاصة من شرطة السجن لتنفيذ الإعدام جماعياً بحق 11 محكوماً.

وأضافت أن عوائل السجناء القتلى والجرحى تجمعوا أمام السجن ونظموا احتجاجاً ضد سلطات السجن، ما دفع وحدة حراسة السجن لمهاجمتهم بغية تفريقهم.

وقالت الوكالة إن السلطات أعدمت 10 من هؤلاء المحكومين بالإعدام أمس الأحد بشكل جماعي، بينما نقلت مواقع إخبارية أخرى أن عدد المعدومين وصل الى 17 شخصاً.

ونقلت وكالة "إيرنا" الرسمية للأنباء تعليق "أصغر جهانغير" مدير السجون في طهران على الحادث الذي قال، إن هؤلاء السجناء المتمردين حاولوا الهروب من السجن من خلال فتحة أحدثوها في الجدار، غير أنّ حراس السجن كشفوا الأمر وأحبطوا محاولة هروب السجناء".

وأضاف جهانغير أن "تنفيذ أحكام الإعدام تم بحق جمع المعدومين" دون أن يذكر عددهم.

وكانت منظمات حقوقية إيرانية قد حذرت من مغبة حدوث إبادة للسجناء في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج عندما حصل تمرد آخر في نيسان الماضي احتجاجا على سوء المعاملة وحالات التعذيب في السجن، جُرح خلالها عدد من السجناء خلال اشتباكات مع حراس السجن أيضا.

وفتحت السلطات في حينه تحقيقا بالحادث وتم استجواب مدير السجن في البرلمان حيث إنه نفى إصابة عدد من السجناء بجروح.

ويذكر أن مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، أكد في تقاريره الأخيرة على استمرار التعذيب و سوء المعاملة في السجون الإيرانية.