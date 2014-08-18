هزة أرضية بقوة 6.3 تضرب جنوب إيران

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 6.3 وقع غرب إيران، اليوم الاثنين، بالقرب من مدينة ديزفول الواقعة على بعد نحو 480 كيلومترا من طهران، موقعا عددا من الجرحى، على ما نقل التلفزيون الرسمي.

ووقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات في الساعة 02:32 بتوقيت غرينتش.

وكان المعهد الاميركي للفيزياء الأرضية أفاد قبل ذلك بقليل أن الزلزال كان بقوة 6.3 درجات، محددا مركزه على مسافة 36 كلم جنوب شرق مدينة آبدانان وعلى عمق 10 كلم.

وقال مسؤول الهلال الاحمر المحلي للتلفزيون "لحسن الحظ لم يشر إلى مقتل أي شخص في الوقت الحاضر؛ لكن هناك العديد من الجرحى والكثير من الأضرار المادية".



وقضى العديد من السكان الليل خارج منازلهم خوفا من الهزات الارتدادية الكثيرة التي سجلت في المنطقة منذ أمس الأحد.



وقال مسؤول محلي آخر مكلف تنسيق المساعدات إنه "تم إرسال فرق الإغاثة إلى الموقع".



وأفاد التلفزيون عن إسعاف أربعين جريحا في مدينة آبدانان.



وتقع محافظة ايلام على الحدود العراقية وعدد سكانها ضئيل.

وكانت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر قد ضربت، أمس الأحد، محافظة مازندران شمال إيران، حيث شعرت بها مدينتا دماوند وفيروزكوه شمال شرق العاصمة طهران.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن هادي رحمتي، مدير عام إدارة الأزمات بالعاصمة طهران قوله، إن مركز الهزة محافظة مازندران، وشعرت به مدينتا فيروزكوه ودماوند، فيما بلغت قوة الهزات الارتدادية درجتين على مقياس ريختر.

وأوضح أنه لم تسجل أي خسائر مادية وبشرية بالمدينتين، وأن إدارة الأزمات فيهما أخذت احتياطاتها اللازمة تحسبا لأي طوارئ.