"هيومان رايتس" لإيران: أطلقي سراح السجناء السياسيين

حثت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الثلاثاء السلطات في إيران على إطلاق سراح عشرات المعتقلين السياسيين في مدينة كرج في شمال البلاد "فوراً ومن دون شروط".

وفي تقرير مطول، درست المنظمة وضع 189 معتقلاً في كرج الواقعة على بعد 50 كلم غرب العاصمة طهران.

وبحسب المنظمة فإن 63 شخصاً اعتقلوا وتمت إدانتهم وحكم عليهم "لمجرد استخدامهم حقوقهم الأساسية مثل التعبير عن الرأي والتجمع بشكل سلمي".

وفي 35 قضية أخرى، حكم خلالها على المدانين بالإعدام بتهم مرتبطة بالإرهاب، قالت المنظمة إنها تشتبه بحصول انتهاك "فاضح" خلال المحاكمة.

وقال جو ستورك نائب مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن انتخاب رئيس جديد معتدل منذ عام في إيران زاد الأمل في احتمال إطلاق سراح العديد من السجناء السياسيين في إيران.

وتابع في بيان أن "المسؤولية الكبيرة لإطلاق سراح هؤلاء السجناء تقع على عاتق القضاء، وعلى الرئيس حسن روحاني وحكومته أن يعملا أكثر للضغط من أجل إطلاق سراحهم".

وأعلن مسؤول في القضاء الإيراني الاثنين أن ثلاثة صحافيين موقوفين منذ يوليو، بينهم اثنان يحملان الجنسية الأميركية، محتجزون في إطار قضية مرتبطة بأمن الجمهورية الإسلامية.

ويخشى مراقبون أن تزعزع تلك الاعتقالات المفاوضات الصعبة حول الملف النووي الإيراني بين طهران والدول الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة، والتي من المفترض استئنافها في سبتمبر.