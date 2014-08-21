روحاني: سأقود المفاوضات بنفسي إذا لزم الأمر

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه سيقود المفاوضات النووية مع الغرب إذا لزم الأمر رغم تأكيده على أهلية الفريق المفاوض.

ونقلت وكالة "إيسنا" الطلابية عن حسن روحاني تصريحاته خلال زيارته لمدينة أردبيل شمال غرب البلاد الأربعاء 20 أغسطس حيث قال: استطعنا أن نقوض أسس العقوبات.. وشاهدنا تغيرا في حركة الملاحة والتأمين والسيارات والمعاملات المصرفية.. و يجب أن نستمر في هذا الطريق".

وأضاف: "يجب أن نكون جادين في المفاوضات.. اخترنا أفضل الخبراء لهذا الغرض وأعضاء الوفد المفاوض من أفضل الخبراء الدبلوماسيين لدينا".

وأكد روحاني في حديثه: إنني أتابع المفاوضات شخصيا وبشكل منتظم، وسأقود المفاوضات بنفسي إذا لزم الأمر.

وتابع: كما وعدت خلال الحملة الانتخابية فإن أهدافنا أن ندير أجهزة الطرد المركزي وحياة الناس معا.. بمنعى أن نحقق حقوقنا النووية، وفي نفس الوقت يتم رفع العقوبات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، الاثنين، عن مساعد وزير الخارجية الإيراني وعضو الوفد النووي المفاوض، مجيد تخت روانجي، قوله إنهم يتوقعون التوصل إلى اتفاق شامل مع مجموعة 5+1 حول برنامج ايران النووي نهاية 23 من نوفمبر المقبل.

وجاء تصريح روانجي هذا بعد زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، إلى طهران الاثنين الماضي، للتباحث حول شكوك الوكالة بوجود أبعاد عسكرية للبرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي نفاه الرئيس الإيراني، خلال لقائه مع أمانو.

وفي نفس السياق، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قوله بأن لقاءً ثنائياً سيجمعه بوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون قريباً، قبل استئناف جولات المفاوضات النووية بين إيران والسداسية الدولية المقررة في سبتمبر المقبل.

وأشار ظريف إلى أن بلاده ستشارك في اجتماعات ثنائية مع وفود دول 5+1 في محاولة لإزالة العقبات والنقاط الخلافية تمهيدا للجولة الجديدة من المفاوضات.

